IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group beauftragt KCSA Strategic Communications als IR-Berater

BIG Blockchain Intelligence Group beauftragt KCSA Strategic Communications als IR-Berater

Vancouver, Canada - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. - 5. März 2018 - (CSE: BIGG) (OTC: BBKCF) (WKN: A2JSKG) (BIG oder das Unternehmen), ein Entwickler von Such- und Datenanalyselösungen auf Basis der Blockchain-Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass das führende Kommunikationsunternehmen KCSA Strategic Communications (KCSA) mit Sitz in New York beauftragt wurde, das Unternehmen bei seinem IR-Programm zu unterstützen.

Das Team von KCSA besteht aus Kapitalmarktspezialisten mit Erfahrung in der Umsetzung umfassender Kommunikationsstrategien, strategischer Beratung, Messaging bzw. Markenentwicklung und -pflege sowie dem Aufbau gezielter Kontakte zur Anleger-Community. Das vor knapp fünfzig Jahren gegründete Unternehmen KCSA konnte sich einen hervorragenden Ruf als Vertretung börsennotierter Unternehmen aufbauen.

BIG ist ideal positioniert, um vom aktuellen Boom der Kryptowährungs-Technologie in allen Weltmärkten zu profitieren, erklärt BIG-CEO Lance Morginn. Seit der Verbreitung der digitalen Währungen hat sich das Potenzial für kriminelle Aktivitäten vervielfacht. Rechtsvollzugsbehörden, Regierungsstellen und Unternehmen der Finanz- und E-Commerce-Branche sind mehr denn je gefordert, Transaktionen mit Kryptowährungen zu analysieren und zu überwachen. Wir von BIG haben die Aufgabe, Technologien und Dienstleistungen anzubieten, welche diese Transparenz ermöglichen. Wir freuen uns daher schon sehr darauf, gemeinsam mit KCSA erste strategische Kommunikations- und Marketingmaßnahmen einzuleiten.

Todd Fromer, geschäftsführender Gesellschafter von KCSA Strategic Communications, fügt hinzu: BIG hat ein umfassendes Spektrum an Such- und Analyseinstrumenten entwickelt, um jene Sicherheit und Compliance zu ermöglichen, die in diesem Wachstumsmarkt unerlässlich sind. Wir können auf eine lange Tradition der fachkundigen Beratung in Fragen der strategischen Kommunikation auf Basis bewährter Praktiken zurückblicken und sind der Meinung, dass KCSA das richtige Unternehmen ist, um BIG dabei zu helfen, den Anlegern diese überzeugenden Fakten entsprechend zu kommunizieren.

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) hat aus dem Nichts ein Such- und Analysesystem für Kryptowährungen aufgebaut, das es dem RegTech-Sektor sowie Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser Handelprodukt BitRank Verified bietet eine Risikobewertung von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Auflagen der Regulierungsbehörden zu erfüllen. Über KCSA Strategic Communications: KCSA ist eine voll integrierte Kommunikationsagentur mit Spezialisierung auf Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations und soziale Medien. Seit 1969 stellt die Firma ihr strategisches Gedankengut unter Beweis und überzeugt mit der Umsetzung von Programmen, die den Kunden dabei helfen, in der sich rasch ändernden Kommunikations- und Digital-Landschaft optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Kunden der Firma sind auch ihre besten Referenzen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.kcsa.com. Investor Relations: Anthony Zelen anthony@blockchaingroup.io 778-819-8705 KCSA Strategic Communications Valter Pinto, Managing Director Scott Eckstein, VP of Market Intelligence BlockChainGroup@KCSA.com Tel: (212) 896-1254

Für weitere Informationen und die Anmeldung zur Mailingliste von BIG bitten wir Sie, unsere Website www.blockchaingroup.io zu besuchen. Folgen Sie @blocksearch auf Twitter bzw.die SEDAR-Webseite auf www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die zukünftigen geschäftlichen Transaktionen von BIG. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von BIGs Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch die Vertragspartner. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung ausdrücklich eingeschränkt dargelegt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in der Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42641 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42641&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08906 Q1000

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA08906Q1000

AXC0215 2018-03-05/15:58