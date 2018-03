Berlin (ots) - Kulturradio vom rbb überträgt im Livestream die erste Vorstellung von Ferdinand von Schirachs neuem Buch "Strafe" am Montag, dem 12. März, um 20.00 Uhr.



Ferdinand von Schirach arbeitet als Schriftstelle rund ist Anwalt. "Strafe" ist nach "Verbrechen" und "Schuld" der dritte Band mit Erzählungen von Einsamkeit und Fremdheit, dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Die Buchvorstellung im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie begleiten Mitglieder der Berliner Philharmoniker musikalisch.



Durch den Abend führt rbb-Moderator Jörg Thadeusz. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) streamt die Veranstaltung am 12. März ab 20.00 Uhr live auf kulturradio.de.



Ferdinand von Schirach Lesung im rbb Fernsehen



Das rbb Fernsehen zeigt die Höhepunkte in einem Zusammenschnitt in der Nacht von Freitag auf Samstag, am 16. März um 00.05 Uhr.



Ferdinand von Schirach, Lesung



Jörg Thadeusz, Moderation



Guy Braunstein, Violine



Amihai Grosz, Viola



Olaf Maninger, Violoncello



Weitere Informationen finden Sie hier: http://rbburl.de/1j1



