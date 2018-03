Bad Marienberg - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Am 01.03.2018 hat es eine Plenar-Debatte zum LTE-Ausbau in Deutschland gegeben. Hierzu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön und Ulrich Lange: Nadine Schön: "Wir haben in den letzten Jahren dafür Sorge getragen, dass sich der Mobilfunkausbau positiv entwickelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...