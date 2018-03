Interview: TSCNET Services ist eines von mehreren Gemeinschaftsunternehmen in Europa, dass die Übertragungsnetzbetreiber gegründet haben, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Welche Herausforderungen angesichts des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Europa entstehen und warum auch Extremwetterlagen besondere Maßnahmen erfordern, erklärt Geschäftsführer Maik Neubauer im Gespräch mit pv magazine.pv magazine: Sie sind seit 2017 Geschäftsführer von TSCNET Services in München. Was steckt hinter dieser Gesellschaft, die bislang nur Insidern im Energiemarkt ein Begriff ist? Maik ...

