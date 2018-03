FMW-Redaktion

Da prügelt aktuell so einiges ein auf die deutschen Autohersteller. Nicht nur, dass das Bundesverwaltungsgericht letzten Dienstag Fahrverbote für Diesel-PkW grundsätzlich erlaubte. Nein, darauf folgten letzte Woche vermehrt die Forderungen, dass die Autohersteller verdammt nochmal entstehende Schäden (Wertverluste) tragen sollen. Das tat den Aktien der deutschen Autohersteller nicht gut.

Und dann noch Trump

Und dann kommt jetzt noch Donald Trump. Wir berichteten vorhin bereits über seinen verbalen Vorstoß, dass die USA sich die europäischen Autohersteller als Nächstes vornehmen, denn die bösen Europäer würden ja verhindern, dass US-Hersteller in Europa Autos verkaufen können (FMW: Was für ein Quatsch!).

Letzten Dienstag kam das Diesel-Urteil. Danach ging es ein klein wenig bergab in deutschen Autoaktien, aber nicht zu stark. Erst gegen Ende letzter Woche setzten sich die Verluste fort, weil die Rufe von allen Seiten immer lauter wurden, dass die Autohersteller gefälligst für den Schaden aufkommen sollen, wenn Diesel-Fahrer ihre Autos nicht mehr nutzen dürfen.

Und dann noch am Wochenende Donald Trump. Das wäre ein echtes Problem für die deutschen Hersteller, auch wenn sie anteilig längst in den USA produzieren. Und was ist mit Motoren und anderen Einzelteilen, die von den deutschen Stammwerken zur Endmontage in die USA verschifft werden? Würden die auch Importzöllen ...

