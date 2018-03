Thomas Bruins aus den Niederlanden holt sich erneut den begehrten asiatischen Titel



Putrajaya, Malaysia (ots/PRNewswire) - Die diesjährige Ausgabe des von E-Plus Global Sdn Bhd ausgerichteten, größten Duathlonwettkampfes der Welt, des Powerman Asia Duathlon Championships Malaysia 2018 , ging zu Ende. Es nahmen insgesamt 3.756 Top-Eliteduathleten, Vielseitigkeitsathleten und Enthusiasten aus 41 Ländern daran teil und zeigten beim Laufen und Radfahren herausragende Leistungen. Der Titelverteidiger aus den Niederlanden, Thomas Bruins, holte sich zum dritten Mal in Folge den Titel in der Elitekategorie für Männer und die zum ersten Mal in Malaysia teilnehmende Anna Eberhardt-Halasz aus Ungarn gewann den Titel in der Elitekategorie für Frauen.



Ergebnisse:



Powerman Asia Duathlon Championships Malaysia 2018 (Männer) 1. Thomas (Niederlande) 02:38:17 Bruins 2. Matt (Australien) 02:47:26 Smith 3. John (Philippinen) 02:47:26 Leerams Chicano



Powerman Asia Duathlon Championships Malaysia 2018 (Frauen) 1. Anna (Ungarn) 02:54:04 Eberhardt-Halasz 2. Miriam Van (Niederlande) 03:04:04 Reijen 3. Monica Torres (Philippinen) 03:06:42



2018 Putrajaya ASTC Middle Distance Duathlon Asian Championships (Männer) 1. John (Philippinen) 02:47:26 Leerams Chicano 2. Emmanuel (Philippinen) 02:51:54 Commendador 3. Raymund (Philippinen) 02:55:45 Torio



2018 Putrajaya ASTC Middle Distance Duathlon Asian Championships (Frauen) 1. Monica (Philippinen) 03:06:42 Torres 2. Airi (Japan) 03:18:04 Sawada 3. Jelsie (Philippinen) 03:32:43 Sabado



Die Powerman Asia Duathlon Championships Malaysia 2018 bestehen aus vier Kategorien: Einzelläufer klassisch sowie Teamstaffel klassisch (10 km - 60 km - 10 km) und Einzelläufer Kurzstrecke sowie Teamstaffel Kurzstrecke (5 km - 30 km - 5 km) und fanden am Sonntag, dem 4. März 2018 statt.



Das PowerKIDS-Rennen für drei Altersgruppen, 5 bis 7 Jahre (0,4 km - 1 km - 0,4 km), 8 bis 10 Jahre (0,8 km - 2 km - 0,8 km) und 11 bis 12 Jahre (1,2 km - 3 km - 1.2km) fand am Samstag, dem 3. März 2018 statt.



Die Powerman Asia Duathlon Championships - Malaysia 2018 werden von E-Plus Global Sdn Bhd (www.eplusglobal.com) unterstützt und organisiert und von der International Powerman Association, der Asian Triathlon Confederation und der Triathlon Association of Malaysia zugelassen.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.powermanmalaysia.com.



