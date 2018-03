Manche Versicherungsbeiträge sind reine Privatsache, aber längst nicht alle. Mit dem richtigen Wissen können Versicherte viel Geld bei der Steuer sparen. Besonders im Voraus gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind attraktiv. Die besten Tipps im Überblick und Hinweise auf laufende Gerichtsverfahren.

Etwa 2500 Euro im Jahr zahlt jeder Deutsche für seine privat abgeschlossenen Versicherungen. Im Schnitt und pro Kopf gerechnet - inklusive von Kindern, die in der gesetzlichen Krankenversicherung meist beitragsfrei mitversichert sind. Erwachsene kommen also auf deutlich höhere Summen. Es wäre erfreulich, wenigstens steuerlich einen größeren Teil absetzen zu können.

Zugegeben: Bei einigen Policen klappt das nicht. So ist etwa die Hausratversicherung oder auch die Kaskoversicherung fürs Auto steuerlich irrelevant. Die Beiträge zählen zu den Kosten der privaten Lebenshaltung und werden vom Fiskus nicht berücksichtigt.

Anders sieht es aus, wenn Versicherungen für etwas eingesetzt werden, mit dem Steuerzahler Einkünfte erzielen. So können Vermieter zum Beispiel bestimmte Beiträge als Werbungskosten absetzen. Dafür muss die Police direkt mit der vermieteten Immobilie verbunden sein. Das trifft auf eine Gebäudeversicherung oder Grundstücks-Rechtsschutz-Police zu, aber auch auf eine Mietausfallversicherung. Setzt ein Vermieter hingegen auf Wunsch eines Kreditgebers eine Risikolebensversicherung ein, um damit die Tilgung eines Immobilienkredits im Todesfall sicherzustellen, kann er Beiträge nicht geltend machen. Schließlich würde so auch sichergestellt, dass er die Immobilie schuldenfrei vererben könne, was nichts mit der Vermietung zu tun habe, entschied der Bundesfinanzhof (BFH, IX R 35/14).

Auch Beiträge für andere, beruflich genutzte Versicherungen zählen zu den Werbungskosten. Das betrifft etwa Berufs- oder Diensthaftpflichtversicherungen. Umfasst eine Police sowohl berufliche als auch private Bereiche, kann der Beitrag aufgeteilt werden: Etwa bei einer Rechtsschutzpolice, die auch Arbeitsrechtsschutz abdeckt. Im Idealfall bescheinigt der Versicherer den beruflichen Beitragsanteil, sonst gibt es bestimmte Richtwerte. Ausnahme: Beiträge zu einer Verkehrs-Rechtsschutzversicherung sind rein privat, auch wenn ein Arbeitnehmer weite Strecken dienstlich zurücklegt. Diese Kosten sollen bereits von der beruflichen Entfernungspauschale abgedeckt sein.

Private Ausgaben sind begrenzt abziehbar

Beiträge zu nicht beruflich genutzten Versicherungen können steuerlich mitunter trotzdem berücksichtigt werden - als Sonderausgaben, begrenzt und nur nach bestimmten Regeln. Bei Paaren, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, kommt es dabei nur auf die gemeinsame Summe an. Wer die Ausgaben getragen hat, spielt keine Rolle.

Grundsätzlich wird zwischen Aufwendungen für die Altersvorsorge und anderer Vorsorge unterschieden. Arbeitnehmer und die meisten Rentner dürfen sonstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...