Toyota, Honda, Nissan sowie acht weitere Öl- und Gasfirmen wollen mit einem Konsortium den Wasserstoff zum Treibstoff der Zukunft machen.

Um den Aufbruch in die Wasserstoffwirtschaft zu verkünden, braucht die Japan AG einen der längsten Podiumstische in der Geschichte der Pressekonferenzen. Zwölf Firmenvertreter kündigten am Montag in Tokio auf einer breiten Bühne die Gründung eines Joint-Ventures an. Mit der Japan H2 Mobility (JHyM) wollen die Partner den Wasserstoffantrieb konkurrenzfähig machen.

Nicht umsonst sind die drei größten Autokonzerne Japans - Toyota, Nissan und Honda - mit dabei. Aber auch die Ölfirmen JXTG Nippon Oil & Energy Corporation und Idemitsu Kosan, sowie die Gasriesen Iwatani, Tokyo Gas, Toho Gas und Air Liquide Japan beteiligen sich. Unterstützt wird das Joint Venture durch Toyotas Handelshaus Toyota Tsusho und die Development Bank of Japan. Das Who-is-Who der japanischen Auto- und Energiewirtschaft verbündet sich.

Gemeinsam will diese Japan AG aus elf Unternehmen dem Wasserstoffantrieb zu explosionsartigem Wachstum verhelfen.

Als zwölfter Mann auf dem Podium erklärte der JHyM-Chef Hideki Sugawara die gemeinsamen Pläne. In einem ersten Schritt wollen die Partner bis März 2022 zusätzlich zu den bestehenden 101 Wasserstofftankstellen 80 neue bauen, um den schleppenden Absatz von Brennstoffzellenautos (FCEVs) zu beschleunigen.

Bis 2025 sollen es schon 320 Wasserstofftankstellen sein. Dies wäre nach derzeitigen Plänen der dritte Platz hinter Deutschland und China. Ohne den Zusammenschluss von Tankstellen und Gaslieferanten würden die Zapfsäulen für das flüchtige Gas nur in Städten gebaut werden, stellte Sugawara fest. "Um die Nachfrage nach FCEVs zu maximieren, müssen wir geografisch expandieren."

Die ...

