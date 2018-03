Kaohsiung, Taiwan (ots/PRNewswire) - Mildex Optical, Inc. und GM Nameplate (GMN) gaben heute ihre Kooperationsvereinbarung bekannt, im Rahmen derer eine neue, hochmoderne 30.000 Quadratmeter große Optical-Bonding-Anlage im Kaohsiung Science Park eröffnet wird. Mit diesem neuen Betrieb werden wir dazu in der Lage sein, einen zusätzlichen Vorsprung im Bereich der Display-Integrationsprojekte zu gewinnen. Heimische interne Bonding-Verfahren und Einbaumöglichkeiten in Asien werden unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Vorlaufzeiten im Produktionsprozess zu verkürzen und ihre Effizienz zu optimieren.



An unserem neuen Standort werden wir optische Bonding- und Integrationsverfahren für alle Arten von Displays, Touchscreens oder dekorative Glaskomponenten durchführen. Wir werden zunächst LOCA-Technologien (Flüssigverklebung) und Integration anbieten und in weiterer Folge unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, um unsere Dienstleistungen um zusätzliche weitere Bonding-Technologien und Verbindungstechniken erweitern zu können. Da die meisten Bauteile für Displays und Touchscreens in Asien gefertigt werden, wird die Errichtung eines Bonding-Betriebs in Taiwan die Logistik vereinfachen sowie Fracht-, Arbeits- und Bauteilekosten reduzieren. Zusätzlich dazu werden sich auch die Liefer- und Markteinführungszeiten für unsere Kunden verkürzen.



Der in Taiwan ansässige Bildschirmhersteller hat diese Erweiterung seiner globalen Dienstleistungen umgesetzt, um seine Lieferkette besser an die bestehenden Kundenanforderungen in Bezug auf Bonding- und Integrationsverfahren auszurichten. Um diesem Plan zum Erfolg zu verhelfen, hat Mildex Optical eine Partnerschaft mit GM Nameplate geschlossen, einem vertrauenswürdigen und langfristigen Dienstleister für den qualitativ hochwertigen Fronttafeleinbau.



"Wir freuen uns über diese Chance, unseren Kunden nun einen erstklassigen Bonding- und Einbauservice mit Schwerpunkt auf verbesserter Logistik und Kosteneffizienz zur Verfügung stellen zu dürfen," sagte Todd Winter, Verkaufsdirektor bei Mildex Optical. Wir liefern unseren Kunden exzellente Dienstleistungen und hochwertigen Support und sind stolz darauf, die Bedürfnisse unsere Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.



Informationen zu Mildex Optical



Mildex Optical Inc. ist ein führendes Unternehmen im Design und in der Fertigung von PCAP-Touchscreens, resistiven Bildschirmen mit Mehrfingergestenerkennung, resistiven Touchscreens (mit voller 10-Punkt-Multi-Touch-Technologie) und Touch Windows. Mildex erfüllt seit 17 Jahren die strengen Anforderungen in der Avionik, im industriellen Bereich, im Militärsektor und in den medizinischen Märkten. Mildex Optical ist ein börsennotiertes Unternehmen an der taiwanischen Börse mit Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter an seinen Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Mildex bietet die modernste und umfassendste Palette im Bereich der Touchscreen-Technologie.www.mildex.com.tw.



Informationen zu GM Nameplate



Seit 1954 ist GMN für Unternehmen in beinahe allen Branchen im Bereich der Fertigung von maßgeschneiderten Komponenten und Baugruppen tätig. GMN begann als Hersteller von Schildern und bietet aktuell Dienstleistungen in den Bereichen Stanzen, Labels, Fronttafeleinbau, gedruckte Elektronik und Biosensoren, großformatige digitale Grafiken, Markenidentität, Spritzguss- und Pressverfahren, Elastomer-Tastaturen, wertsteigernde Baugruppen und in vielen anderen Bereichen an. GMN ist ein Unternehmen im Privatbesitz mit Hauptsitz in Seattle, WA und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter an seinen Standorten in Nordamerika und Asien. Das Unternehmen ist als international führender Hersteller bekannt, der die Erwartungen seiner Kunden stets erreicht und übertrifft.



