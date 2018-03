Berlin (Dow Jones)--Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf eine zügige Aufnahme der Regierungsarbeit gedrungen. Ihre Partei freue sich sehr, dass die SPD "auf einer sehr deutlichen und breiten Basis diesem Koalitionsvertrag zugestimmt hat", sagte die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin am Montag bei ihrer ersten Pressekonferenz in neuer Funktion in Berlin. Einer schnellen Arbeitsaufnahme stehe damit nichts mehr im Wege, erklärte die CDU-Politikerin.

Die wichtigste Aufgabe in den nächsten Jahren sei die Gestaltung des Grundsatzprogrammprozesses, sagte Kramp-Karrenbauer. Dieser müsse vorbereitet werden, dazu gehöre, dass sie sich in den nächsten Tagen mit dem Haus vertraut mache.

Digitalisierung in Unions-Hand

Mit der Digitalisierung sei "das Zukunftsthema schlechthin" nun im Kanzleramt angesiedelt, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Federführung habe Kanzleramtsminister Helge Braun. Zusätzlich sei aus dem Verkehrsministerium der Posten des Staatssekretärs für Digitales ins Kanzleramt gewandert und werde dort zu einem Staatsminister-Posten umgewandelt. Die CDU sei sehr froh, dass Dorothee Bär diesen Job bekomme. Braun und Bär hätten während der gesamten Koalitionsverhandlungen gemeinsam das gesamte Kapitel Digitalisierung ausverhandelt.

Mit Blick auf die politische Entwicklung in Italien sagte Kramp-Karrenbauer, eine Bewertung sei derzeit schwierig, "weil noch nicht abzusehen ist, bei diesem schwierigen Ergebnis, das jetzt auf dem Tisch liegt, wie lange eine Regierungsbildung dauert und ob sie überhaupt zustande kommt."

Dies mache aber deutlich, dass die deutsche Regierung gefordert sei, sich "sehr schnell wieder in die europäische Diskussion einzuschalten und entsprechende Antworten zu geben", sagte die Generalsekretärin. Die europapolitische Debatte zwischen Union und SPD werde sich nicht auf die Festlegungen im Koalitionsvertrag beschränken, "sondern es werden sicherlich auch aus dem europäischen Alltag nochmal andere und weitere Fragestellungen auf uns zukommen."

Hymne soll so bleiben

Eine Änderung der Nationalhymne lehnte Kramp-Karrenbauer wie schon zuvor Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel ab. "Ich halte von diesem Vorschlag überhaupt nichts". Sie gelte ja durchaus als emanzipierte Frau und sie habe noch nie den Eindruck gehabt, "dass ich mit dieser Hymne nicht gemeint werde oder nicht angesprochen werde".

Beim Thema Frauenrechte habe es weltweit eher Rück- denn Fortschritte gegeben, sagte die CDU-Politikerin. In Deutschland gebe es noch viele ernsthafte Probleme, die man angehen müsse, etwa die ungerechte Bezahlung von Männern und Frauen. Das seien die Themen, "um die wir uns kümmern sollten, und die Nationalhymne sollten wir so lassen, wie sie ist." Die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums, Kristin Rose-Möhring, hatte anlässlich des Frauentages am 8. März geschlechterneutrale Änderungen gefordert. Aus "Vaterland" soll ihrer Vorstellung nach "Heimatland" werden und einiges mehr.

Dass die CSU es nicht fertiggebracht hat, von drei Ministerposten wenigstens einen mit einer Frau zu besetzen, wollte Kramp-Karrenbauer nicht weiter kommentieren. Es sei die "höchstpersönliche Entscheidung der CSU, wen sie in das Kabinett entsendet", sagte sie. Die CSU verfüge über eine Reihe hervorragender Kolleginnen. Sie sei froh und stolz, dass die CDU Merkels Zusage eingehalten habe, einen Gleichstand bei der Postenverteilung zwischen Männern und Frauen herbeizuführen.

