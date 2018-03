Köln (ots) - Seit März 2008 bietet das Medienmagazin DWDL.de neben der tagesaktuellen Information für die Medienwirtschaft auch die inzwischen wichtigste Plattform für Jobs in der TV-Branche.



Gestartet in der Wirtschaftskrise und aufgeblüht im Golden Age of Television: Die Jobbörse des Medienmagazins DWDL.de bietet zum 10. Geburtstag mit mehr als 450 aktuellen Stellenanzeigen von mehr als 110 Unternehmen so viele Chancen wie noch nie. Neue Plattformen, neue Geschäftsfelder, immer mehr Produktionen und das akute Serienfieber befeuern die Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit dem Start im März 2008 sind mehr als 16.000 Stellanzeigen online gegangen.



"Tausenden Karrieren in der Branche auf die Sprünge geholfen zu haben, ist ein tolles Gefühl und die beste Bestätigung des Erfolgs", sagt Regine Pfaff, Kundenmanagerin der DWDL.de GmbH und persönliche Ansprechpartnerin für die DWDL.de Jobbörse. Die Preise für Einzelanzeigen sowie jährliche Flatrates liegen weiterhin auf einem Niveau deutlich unterhalb großer Jobportale und das bei zielgenauerer Platzierung.



Neben der Verbreitung über das Webangebot und Newsletter von DWDL.de gehen die geschalteten Stellenanzeigen auch über eigene Social Media-Kanäle der DWDL.de Jobbörse zielgenau an mehr als 9.000 interessierte Follower. Im vergangenen Jahr wurde die DWDL.de Jobbörse darüber hinaus erstmals mit dem redaktionellen Karriere-Special "Vitamin D" verlängert.



"Unsere Jobbörse ist kein separates Feature sondern integraler Bestandteil des Medienmagazins. Die neuesten Stellenanzeigen erreichen die Branche somit beim täglichen Besuch auf DWDL.de. So werden neue berufliche Chancen gefunden, nicht erst gesucht", erklärt Thomas Lückerath, Geschäftsführer der DWDL.de GmbH. "Unser Dank gilt der Branche, die unsere Jobbörse zur tragenden Säule der Finanzierung unseres Medienmagazins gemacht haben."



