Baden-Baden (ots) - Dienstag, 06. März 2018 (Woche 10)/05.03.2018



21.00 Vorsicht, Verbraucherfalle!



Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln boomt. Immer mehr Produkte im Supermarktregal tragen das EU-Biosiegel - auch wenn sie nicht aus der EU kommen: Sesam aus Ägypten, Bohnen aus China oder Olivenöl aus Tunesien. Doch wie "bio" sind die Produkte wirklich? Die Reporter von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" haben sich in mehreren Ländern mit erschreckenden Ergebnissen auf Spurensuche begeben. Sie fanden Apfelplantagen, die hochgradig mit Pestiziden belastet sind, und Anbauer, die nicht kontrolliert werden können.



Ein iPad für 200 statt für 350 Euro oder eine Designer-Handtasche für den halben Preis. Sie sehen aus wie hochwertige Onlineshops, locken mit Markenprodukten zu Toppreisen, doch alles ist nur schöner Schein. Die Reporter von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" zeigen, wie beim Onlinehandel getrickst und getäuscht wird. Sie eröffnen selbst einen Internetshop und bieten Waren an, die es gar nicht gibt. Wie mit falschen Onlineshops Kasse gemacht werden kann und worauf man beim Interneteinkauf achten sollte, zeigt "Vorsicht, Verbraucherfalle!".



In der fünften Staffel der Reihe "Vorsicht, Verbraucherfalle!" entlarven ARD-Reporter erneut die Tricks von Unternehmen und Händlern. In spannenden Aktionen und Selbstversuchen decken sie auf, wie Verbraucher getäuscht werden.



Dienstag, 06. März 2018 (Woche 10)/05.03.2018



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 530



Martin Klempnow und Musik von Miriam Bryant



Schauspieler, Komiker, Moderator, Autor: Martin Klempnow ist vielseitig unterwegs, seine bekannteste Rolle ist wohl die des sympathischen Prolls "Der Dennis", als der er auch noch auf Tour ist. Klempnow gehörte zum Ensemble der legendären Sketch-Reihe "Switch" und ist jetzt auch Teil der ZDF "heute show". Aktuell ist Martin Klempnow als Moderator der neuen Show "Geheimniskrämer" im WDR Fernsehen zu sehen - und als Gast in der "Pierre M. Krause Show", in der Klempnow in einem Spiel sein Improvisationstalent unter Beweis stellen kann.



Miriam Bryant hatte mit dem Song "Finders Keepers" ihren Durchbruch, mit 200 Millionen Streams, fünf Platin-Tracks und einer Million monatlicher Streaming-Hörer ist sie eine der erfolgreichsten schwedischen Künstlerinnen. Aus ihrem zweiten Album präsentiert sie ihre aktuelle Single "Black Car" - wie immer in der "Pierre M. Krause Show" live.



Freitag, 09. März 2018 (Woche 10)/05.03.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



01.45 (VPS 02.30) Rudis Tagesshow - Das Allerbeste Erstsendung: 26.07.2002 in Das Erste Mit: Rudi Carrell Beatrice Richter Diether Krebs Klaus Havenstein Nena Hans Kemner und andere Folge 3/6



02.15 (VPS 03.00) So lacht der Südwesten (WH von DI) Erstsendung: 04.10.2016 in SWR/SR



02.45 ALFONS und Gäste (WH) Zu Gast: Pigor & Eichhorn und Michael Frowin



(bis 03.30 - weiter wie mitgeteilt)



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2