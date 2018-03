Bad Marienberg - Viele kleine und mittlere Unternehmen brauchen Unterstützung. Die EU hilft: Allein in Deutschland haben mehr als 100.000 Betriebe Kapital aus Brüssel bekommen. Eine neue interaktive Karte zeigt, wohin das Geld geflossen ist und wie viele Jobs entstanden sind, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...