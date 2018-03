Die Papiere von Aixtron gehen gestärkt in die neue Woche und gewinnen in den ersten beiden Handelsstunden knapp 4,5 Prozent an Wert. Damit findet die jüngste Korrektur im Bereich um 15,20 Euro ein vorläufiges Ende. Die Preislinie bei 16,87 Euro ist als Widerstand zu betrachten. Der Ausbruch nach oben könnte zeitnah gelingen. Wo die...

