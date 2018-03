mid Groß-Gerau - Kurz vor der Premiere für die breite Öffentlichkeit am 6. März in Genf hat Jaguar das erste Elektro-SUV der Marke enthüllt. Am anderen Ende der Welt, in Mexiko City, durfte sich die stromernde Raubkatze parallel zur Premiere in Graz bei einem Wettkampf gegen einen Konkurrenten messen.

Man kann das wohl im Wortsinn als spannendes Duell bezeichnen, wenn ein brandneuer Jaguar I-Pace gegen einen Tesla Model X antritt. 4,8 Sekunden benötigt der Jaguar für den Spurt auf Tempo ... (Global Press)

