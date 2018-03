Deutsche Baumärkte konnten ihre Umsätze 2017 nur leicht steigern. Der konkurrierende Internethandel boomt hingegen.

Auch die Baumärkte in Deutschland sehen sich einer wachsenden Konkurrenz aus dem Internet gegenüber. Während die Umsätze der bundesweit insgesamt 2132 Märkte 2017 nur noch geringfügig anzogen, legte der von reinen Internethändlern dominierte Online-Handel mit Do-it-yourself-Produkten zweistellig zu. Das geht aus einem am Montag in Köln vorgestellten Branchenüberblick des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten hervor.

Demnach steigerte der Baumarkthandel seine Umsätze im vergangenen ...

