San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantcast, die weltweit größte KI-gestützte Plattform für Zielgruppenverhalten im offenen Internet, gab heute die Ernennung von Meredith Long zum Chief Revenue Officer für Nordamerika bekannt. In dieser leitenden Funktion wird Ms. Long für die nordamerikanische Vertriebsorganisation, den größten Markt des Unternehmens, verantwortlich zeichnen. Sie ist in der New Yorker Niederlassung des Unternehmens angesiedelt und berichtet an Quantcasts Chief Operating Officer Rob Horler.



Ms. Long, die für ihre Branchenführerschaft 2016 mit dem Hall of Achievement Award der American Advertising Federation (AAF) ausgezeichnet wurde, hatte zuletzt die Funktion als Senior Vice President und General Manager News, Luxury & Style bei Time Inc. inne. Sie war für Time Inc. Marken wie TIME, Fortune, Money, InStyle, Food & Wine, Travel + Leisure und Departures verantwortlich und leitete die gesamte finanzielle und strategische Performance. Des Weiteren managte sie die wichtigsten Franchise- und Live-Events der Marken, darunter das jährliche Food & Wine Classic in Aspen, TIME 100 und die Fortune Live Media Division, zu der Fortune Most Powerful Women, das Fortune Global Forum, CEO Initiative, Brainstorm Tech und zahlreiche weitere Veranstaltungen gehören. Ms. Long ist derzeit Mitglied des AAF Hall of Achievement Executive Committee und President der New York Women in Communications (NYWICI.)



"Es gibt nur wenige Führungskräfte den Bereichen Medien, Marketing und Werbung, die über eine derart fundierte Erfahrung verfügen, sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe, um Marken beim Wachstum unterstützen zu können. Meredith arbeitet seit Jahren mit Managern auf Geschäftsleitungsebene sowie Marketing- und Agenturverantwortlichen zusammen und hat sich zu einer zuverlässigen Partnerin und Beraterin für Markenvermarkter entwickelt", sagt Mr. Horler. "Darüber hinaus bringt sie als Group Publisher für TIME, Fortune und Money, wo sie den Gesamtprofit von Jahr zu Jahr steigerte und den Umsatz in den Bereichen Video, Digital und Print vorantrieb, ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen im Brand Publishing mit. Dafür muss man Talent haben, und Meredith ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die es versteht, leistungsstarke Teams zu schaffen, die strategische Partnerschaften aufbauen und das Wachstum vorantreiben. Sie ist ein hervorragender Zuwachs für die Quantcast-Familie".



"Marken stehen vor einer Wachstumskrise und suchen echte Partner, denen sie vertrauen können, Partner, die ihnen helfen, ihre Zielgruppen zu verstehen", sagt Ms. Long. "Es gibt nur wenige, die es heutzutage schaffen, Marken wirklich beim Wachstum zu unterstützen, aber Quantcast gehört definitiv dazu. Quantcast hat den "Verhaltensgraph der Verbraucher" erstellt und besitzt die internetweiten Daten aus erster Hand, selbstanpassende Vorhersagemodelle und eine integrierte KI-Automatisierung und -Optimierung, die Einblicke, Targeting und Messlösungen für echte Zielgruppeninformation ermöglichen. Ich freue mich sehr, diesem außerordentlich talentierten Team beizutreten!".



Informationen zu Quantcast



Als global führender Anbieter im Feld künstliche Intelligenz setzt Quantcast maschinelles Lernen zur Vertiefung der menschlichen Erkenntnis ein, um Marken bei ihrem Wachstum im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) zu unterstützen. Das 2006 gegründete Quantcast bietet die weltweit größte KI-gestützte Plattform für die unmittelbare Erfassung und Messung von Zielgruppenverhalten im offenen Internet, die heute über 100 Millionen Websites (Desktop und Mobile) direkt analysiert - ein Echtzeitpuls des Internets, der Vermarktern, Verlagen, Agenturen und Beratungsfirmen dabei hilft, die Interaktion mit dem Verbraucher zu verstehen, zu optimieren und vorherzusagen, um nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen. Quantcast hat seinen Hauptsitz in San Francisco und beschäftigt über 800 Mitarbeiter an 22 Standorten in 10 Ländern.



