US-Präsident Trump gibt sich unbeeindruckt von Gegendrohungen. Es zeichnet sich ab, dass er die Strafzölle als Druckmittel nutzen will.

Die USA werden die von Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte nach Angaben von Handelsberater Peter Navarro ohne Ausnahmen umsetzen. "25 Prozent auf Stahl, und die zehn Prozent auf Aluminium, keine Länder ausgenommen - klare Grenze", sagte Navarro am Montag in der Sendung "Fox and Friends".

Trump selbst bezog sich explizit auf die Nachbarstaaten Kanada und Mexiko: Sie würden nicht ausgenommen, sofern mit ihnen kein "neues und faires" Freihandelsabkommen erzielt werde, twitterte er Montag. Dies deutet darauf hin, dass er das Thema Strafzölle als Druckmittel bei den stockenden ...

