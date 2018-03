Liebe Leser,

das ist in den vergangenen Jahren alles andere als selbstverständlich gewesen: Die RWE Aktie gehört auf 12-Monats-Sicht zu den Outperformern im DAX. Bei den RWE-Stammaktien liegt die Performance für diesen Zeitraum schließlich aktuell bei rund +16%. Zum Vergleich: Beim DAX liegt die 12-Monats-Performance aktuell sogar mit rund einem Prozent leicht im Minus. Aber natürlich hat der Kurs der RWE-Aktie in den vorigen Jahren stark gelitten. So liegt das Minus auf 10-Jahres-Sicht ... (Peter Niedermeyer)

