Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Wer an der Börse schnell viel Geld verdienen will, braucht vor allem eins: Kursbewegungen. Für Shortseller ist die Welt am schönsten, wenn die Kurse sinken, und zwar je schneller, desto besser. Das Geschäftsmodell dahinter ist einfach, wenn auch nicht ganz risikolos: Zunächst werden Aktien eines Unternehmens ausgelie- hen, dann an der Börse verkauft. Nachdem der Kurs wie erhofft gefallen ist, werden die Papiere billiger zurückgekauft und an den Verleiher, meist Banken oder Fondsgesellschaften, zurückgegeben. Der Gewinn liegt in der Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufspreis abzüglich der zu zahlenden Leihgebühr. Soweit so unproblematisch. Doch in den vergangenen Jahren haben einige Shortseller erkannt, dass die Welt noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...