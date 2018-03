Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Roadshow #75: Über European Lithium Ltd. Ein schwieriger Einstieg für mich, der ich von Lithium bis dato wenig wusste. Absolut sehenswert ist die Slide Show, die European Lithium im Festsaal der BV Alsergrund präsentierte, und die man unter http://www.photaq.com/page/index/3425 abrufen kann. Ich als Lithium-Neuling muss alles ein zweites Mal lesen, das war meine erste Lithium-Veranstaltung. Die Präsentation gibt einen guten Überblick, um bei Lithium mitreden zu können, denke ich. Hab mich bis dato nicht wirklich für Aktien aus dem Bergbaubereich interessiert, alle Projekte waren so weit weg. Aber European Lithium schürft tatsächlich in Kärnten, und da war ich schon mal. Dass...

