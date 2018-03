Sechs Mitarbeiter von Heckler & Koch sollen an illegalen Waffenexporten mitgewirkt haben. Darunter ist ein ehemaliger Landgerichtspräsident.

Die 13. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart beginnt das Heckler & Koch-Verfahren am 15. Mai. Beschuldigt sind sechs Mitarbeiter des Oberndorfer Waffenherstellers wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, in den Jahren 2006 bis 2009 an 16 Lieferungen von Gewehren und Zubehörteilen nach Mexiko beteiligt gewesen zu sein, wobei die Gewehre und Zubehörteile mit Kenntnis der Angeschuldigten in mexikanische Bundesstaaten abgegeben worden sein sollen, die nicht von den deutschen Exportgenehmigungen umfasst waren.

Die Beschuldigten waren in unterschiedlichen Funktionen für ...

