FRANKFURT/WIEN (Dow Jones)--Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines werden am Dienstag und Mittwoch rund ein Viertel aller Flüge wegen Betriebsversammlungen im Zuge der laufenden Tarifgespräche ausfallen. Ein Austrian-Sprecher sagte, an den beiden Tagen seien 140 von 570 Flügen "vorsorglich aus dem Programm genommen worden". Er kritisierte das Vorgehen der Tarifpartner als "unüblich" und sieht es als eine Arbeitskampfmaßnahme. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft Vida haben für beide Tage zu Versammlungen in Wien eingeladen, am Dienstag ab 17.00 und am Mittwoch ab 06.00 Uhr.

Die Gewerkschaft Vida wiederum hatte das Angebot der Fluggesellschaft als einen Witz bezeichnet. Austrian hat eine Gehältserhöhung um 2,1 Prozent als Inflationsausgleich und eine Einmalzahlung angeboten, die bei Umsetzung von Produktivitätssteigerungen wie z.B. einer Optimierung der Dienstpläne 1,4 Prozent betragen könnte.

Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt bei Vida, kritisiert die geringe Höhe der Austrian-Offerte, da es seit "2012 so gut wie keine Erhöhungen gegeben" habe. Er geht angesichts der regen Beteiligung an früheren Betriebsversammlungen davon aus, dass es "wieder zu stärkeren Beeinträchtigungen im Flugverkehr der Austrian Airlines kommen" werde.

March 05, 2018 10:27 ET (15:27 GMT)

