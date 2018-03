Melitta, der brave Kaffee- und Filterproduzent aus der westfälischen Provinz, sucht den Glamour - und sponsert den wertvollsten Fußballverein der Welt.

Noch vor Morgengrauen ist Patrick Schenk in Minden aufgebrochen. Von Hannover aus ist er nach Amsterdam geflogen und dann weiter nach Manchester. Jetzt, am späten Vormittag, sitzt der Mann mit dem schicken Titel Director Global Sports Sponsoring im dritten Stock der Sir-Alex-Ferguson-Tribüne im Old Trafford, dem ruhmtriefenden Stadion von Manchester United. Draußen nieselt es, drinnen duftet es nach frischem Kaffee. Der kommt von Schenks Arbeitgeber. Von Melitta.

Im vergangenen November haben das westfälische Unternehmen und wertvollste Fußballverein der Welt ihre Partnerschaft verkündet. Für drei Spielzeiten liefert Melitta nun Kaffee nach Old Trafford und darf sich nebenbei auch noch im Stadion präsentieren. So soll ein wenig Glanz der großen Fußballwelt auf das eher biedere Angebot des Unternehmens fallen. Und das soll erst der Anfang sein. Denn das Portfolio aus Kaffee nebst Automaten und Filtertüten sowie Staubsauger-, Müll- und Frischhaltebeuteln nennt ein Handelsexperte "leicht altbacken und wenig sexy".

Umso stolzer zeigt Schenk das von Melitta neu gestaltete vereinseigene Café im Old Trafford. Der deutsche Architekt Georg Thiersch hat den Umbau betreut, die Sitzbänke sind jetzt so grün wie der Rasen im Stadion, die Metallverstrebungen über den Tischen und die Wände leuchten so rot wie die Logos von Melitta und ManU. Das Café ist an 364 Tagen im Jahr geöffnet und bei Heimspielen der von Weltstars wie Paul Pogba und Juan Mata voran getriebenen Umsatzmaschine ...

