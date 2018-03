Neue IEEE 1901-konforme Lösung bietet Megabit-Übertragungsgeschwindigkeiten über große Entfernungen für Smart City- und Smart Building-Netzwerke



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die MegaChips (http://www .megachips.com/?utm_source=Megachips&utm_medium=PR&utm_campaign=LON&u tm_term=HDPLC_SOC&utm_content=March_5_2018) Corporation wird auf der vom 18. bis 23. März 2018 in Frankfurt, Deutschland, stattfindenden Light+Building (https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html) Fachmesse auf dem Stand von LonMark International (http://www.lonmark.org/) (Halle 5.0, Stand D29) seine HD-PLC-Lösung mit Easylon (http://www.gesytec.de/en/products/easylon/) für Smart City- und Smart Building-Anwendungen demonstrieren. Das von Gesytec (http://www.gesytec.de/en/home-en/) entwickelte Easylon-Interface ist vollständig mit LonWorks (http://www.lonmark.org/connection/what_is_lon) konform und interoperabel. HD-PLC wurde von LonMark als neuer Standard für drahtgebundene Hochgeschwindigkeitsnetze angenommen und ermöglicht großen Multinode-Netzwerken das Erreichen von Übertragungsgeschwindigkeiten im Megabit-Bereich über beliebige Leitungen (AC/DC-Netzleitungen, Twisted-Pair, Koax, Telefonleitungen usw.) - bei substantiellen Kosteneinsparungen.



High Definition Powerline Communication (HD-PLC) wird den wachsenden Anforderungen moderner Steuernetzwerke an höhere Übertragungsbandbreiten gerecht. Die auf den internationalen Standards IEEE 1901 und ITU-T G.9905 basierende HD-PLC-Technologie kombiniert Breitbandkommunikation mit einer innovativen Multi-Hop-Technologie, um Übertragungsgeschwindigkeiten im Megabit-Bereich über Kabel mit mehreren Kilometern Länge zu erreichen. HD-PLC unterstützt bis zu 1024 Knoten in einer beliebigen Netzwerkkonfiguration, wodurch Systemintegratoren alle Vorteile einer freien Topologie nutzen können, die sie auch mit anderen LonWorks-Kanälen zur Verfügung haben. Darüber hinaus bietet HD-PLC zusätzliche Merkmale wie Mesh-Networking, dynamisches Routing des Netzwerkverkehrs und eine Netzwerk-Bridging-Funktionalität, die die Systemintegration erleichtert.



Das MegaChips BlueChip HD-PLC-SoC (MLKHN1501 (http://www.megachips .com/products/plc-communications/MLKHN1501?utm_source=Megachips&utm_m edium=PR&utm_campaign=LON&utm_term=HDPLC_SOC&utm_content=March_5_2018 )) ist die erste vollständig konforme, als System-on-Chip (SoC) verfügbare HD-PLC der Welt mit Multi-Hop-Technologie. Es kombiniert eine hochmoderne AFE mit Basisband, PHY, MAC-Schichten und SDRAM in einem kompakten Paket, das schnelle, bidirektionale, IP-basierte Kommunikation über beliebige Leitungen ermöglicht. Eine umfassende Reihe von Entwicklungsressourcen versetzt Systemdesigner in die Lage, bestehende Anwendungen schnell auf HD-PLC zu aktualisieren.



"Wir sind hoch erfreut, den LonMark-Protokollstandard mit dem HD-PLC-Medium kombinieren zu können, um eine leistungsfähige Lösung für Steuernetzwerk-Anwendungen bereitzustellen", sagte Ron Bernstein, CEO und Geschäftsführer von LonMark International. "Entwickler, Eigentümer und Benutzer von Netzwerken können dadurch von umfassenderen Auswahlmöglichkeiten, höherer Leistung und besserer Designflexibilität profitieren. Gemäß den LonMark-Interoperabilitätsrichtlinien getestete und zertifizierte Produkte, die in Kürze auch die HD-PLC-Technologie einschließen werden, ermöglichen ein Höchstmaß an Offenheit und Interoperabilität."



"Eine der größten Herausforderungen, mit denen Projekte heute konfrontiert werden, sind die Kosten der Bereitstellung", erläuterte Michael Navid, VP Marketing und Business Development von MegaChips. "Die Verlegung neuer Kabel oder die Implementierung drahtloser Infrastruktur ist zu kostspielig und kann durch die Übertragungsrate und -reichweite beschränkt sein. Die HD-PLC-Technologie ermöglicht eine grundlegende Veränderung der Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung. Systemintegratoren erhalten nun endlich eine Technologie, die den Anforderungen der IoT-Anwendungen von heute an Bandbreite, Robustheit, Flexibilität und Sicherheit gerecht wird."



Weitere Informationen



Auf der Website http://www.megachips.com/HD-PLC können Sie das HD-PLC-Whitepaper herunterladen, Datenblätter anzeigen und ein Evaluierungskit bestellen.



Informationen zur MegaChips Technology America Corporation ("MegaChips America")



MegaChips America (http://www.megachips.com/?utm_source=Megachips& utm_medium=PR&utm_campaign=LON&utm_term=HDPLC_SOC&utm_content=March_5 _2018) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MegaChips Corporation mit Unternehmenssitz in Osaka, Japan. MegaChips stellt integrierte Schaltkreise (ICs) und System-on-Chips (SoCs) bereit, die für die Weiterentwicklung anwendungsspezifischer Standardprodukte (ASSPs) von entscheidender Bedeutung sind. Aufbauend auf jahrzehntelanger Technologiekompetenz, Partnerschaften und Akquisitionen gestaltet MegaChips mit Innovationen in den Bereichen Internet der Dinge, Displays, Mobilität, Sensorfusion und Wearables die nächste Welle der digitalen Revolution.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439906/MegaChips_Logo.jpg



OTS: MegaChips Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129798 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129798.rss2



Pressekontakt: MegaChips Technology America Corporation Sacha Arts Slider & Associates +1 408-458-6316 s.arts@mac.com