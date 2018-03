Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP(R) Hybris(R) und Gigya gehen auf Tour in Sachen Datenschutz undKundenerwartungen(press1) - München, 05. März 2018 - SAP SE [1] (NYSE: SAP) gibt denStartschuss zur SAP Hybris GDPR Roadshow [2] von SAP(R) Hybris(R) undGigya. Die weltweite Tour informiert Unternehmen in 19 Städten und 12Ländern darüber, wie sie Compliance-Herausforderungen in strategischeVorteile umwandeln und Kundenbeziehungen aufbauen können, die aufVertrauen basieren. Die Tour macht unter anderem in Basel [3], Hamburg [4], Wien [5] und Frankfurt [6] Halt.Eine von SAP Hybris in Auftrag gegebene weltweite Befragung [7] von 20.000Konsumenten zeigt, dass sich Kunden am einfachsten mit einer zeitnahen,persönlichen Reaktion glücklich machen lassen; der schnellste Weg zumKundenverlust besteht hingegen darin, ohne Wissen der Verbraucher derenDaten weiterzugeben. Die GDPR (General Data Protection Regulation), auchbekannt als Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) tritt am 25. Mai 2018in Kraft. Sie stärkt den Datenschutz innerhalb der Europäischen Union undverleiht den EU-Bürgern umfangreiche neue Rechte.Die DSGVO betrifft weltweit alle Unternehmen, die innerhalb der EUpersonenbezogene Daten erheben. Für die Unternehmen entsteht daraus einpotenzielles Dilemma: Einerseits wollen sie neue Technologien nutzen, umüber zeitgemäße Marketing-, Service-, Verkaufs- und Commerce-Erfahrungenihre Absatzzahlen zu steigern, andererseits müssen sie einen bestmöglichenDatenschutz gewährleisten, um den strikten EU-Vorschriften zu genügen.Wie sich diese Herausforderung meistern lässt, zeigt die diesjährigeRoadshow. Auf der Agenda stehen:· Future Talk 2018: Wie sich Marketing und Commerce neu erfinden· IT-Recht: GDPR Social: Was nicht erlaubt ist, ist verboten· Expertenrunde: Welche Herausforderungen und Chancen sich durch GDPRergeben· Produktlösung: Wie SAP Hybris Unternehmen unterstützen kann, die neuenRegeln einzuhalten· Live-Demo: Wie Unternehmen Kundenidentität und -präferenzen entwickelnkönnen· Praxisbericht: Wie andere Unternehmen einen konformen Datenschutzsicherstellen· Innovativer Showcase: Wie die Customer Experience von morgen aussehenkönnteAns Rednerpult treten Vertreter von Organisationen wie Bayer [8] und Sanoma[9]."Wer seine Kunden auf Dauer zufriedenstellen will, muss dafür sorgen, dassseine Mitarbeiter, Prozesse und Technologien sowohl beim Datenschutz alsauch bei der Transparenz der Datennutzung den aktuellen Anforderungenentsprechen. Dies gilt für alle Unternehmen, nicht nur für die innerhalbder Europäischen Union", mahnt Gigya-CEO Patrick Salyer. "Indem sie dieErfordernisse ihrer Kunden erfüllen, ihnen auf allen Kanälen überzeugendeErfahrungen bieten und zugleich ihre Daten schützen, können Unternehmenein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Kunden aufbauen, diese an sichbinden und so im digitalen Zeitalter erfolgreich sein."SAP Hybris und Gigya stellen ein kostenloses GDPR Readiness Toolkit [10]zur Verfügung, mit dem Unternehmen alle notwendigen Vorbereitungen treffenkönnen, um die Anforderungen der EU-DSGVO an die datenschutzrechtlicheEinwilligung und den Schutz personenbezogener Daten zu erfüllen.Weitere Informationen· Der SAP Hybris Consumer Insights Report 2017 steht ab sofort zumDownload bereit. Bei Interesse können Sie sich die zugehörige Infografikanzeigen lassen. Um den vollständigen Bericht zu erhalten, klicken Siehier.· Whitepaper zum State of Consumer Privacy and Trust Survey Guide [11] 2017Ausführliche Informationen zu SAP Hybris erhalten Sie im SAP Hybris NewsCenter [12] oder auf Twitter unter @saphybris [13]. Informationen zu SAPfinden Sie im SAP News Center [14] oder auf Twitter unter @sapnews [15].Informationen zu SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationenunter http://www.sap.de/.# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen keinunangemessen hohes Vertrauen zu schenken.(C) 2017 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungenvon SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Markender SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationenzur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seitehttp://global.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx.Hinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitteunsere Plattform www.sap.com/photos [16]. Dort finden Sie aktuellessendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zumdirekten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sieunter http://www.sap-tv.com/. Ansprechpartner für die Presse:eloquenza pr gmbh, Ina Rohe, +49 89 2420380, mailto:saphybris@eloquenza.de, CETMichael Baxter, SAP, +49 151 1719 6185, mailto:m.baxter@sap.com, CETPressebereich im SAP News Center [17]; mailto:press@sap.com

