LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag im Parlament die Eckpunkte ihrer Vision für die künftige Beziehung Großbritanniens zur Europäischen Union nach dem EU-Austritt vorgestellt. Sie erntete dafür teilweise höhnisches Gelächter.

May wiederholte wesentliche Punkte aus ihrer Grundsatzrede vom vergangenen Freitag vor den Abgeordneten in London. Sie wolle ein maßgeschneidertes Abkommen mit Brüssel vereinbaren, sagte May, bei dem das Land in einigen Bereich eng an das EU-Regelwerk gebunden bleibe, in anderen abweiche. "Wir sollten absolut klar sein, dass das kein Rosinenpicken ist", sagte May unter Zwischenrufen und Gelächter der Opposition.

Zustimmung erhielt May dagegen für ihre Zusicherung, sie werde weder zulassen, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden, noch Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs zustimmen. Erreicht werden soll das durch gezielte Zusammenarbeit Großbritanniens mit der EU in Zollfragen./cmy/DP/stk

