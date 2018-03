mid Groß-Gerau - Der Genfer Automobilsalon hat in den vergangenen 50 Jahren nichts an Attraktivität verloren. Der mid berichtete bereits im Jahr 1968 im 17. Jahrgang über das bunte Treiben in der Schweiz und folgt dieser Tradition bis heute.

Autofrühling in Genf 1968

Eine zauberhafte Frühlingssonne lässt Genf im Widerschein des schon mit den ersten Farbtupfern ganz früher Segelboote besetzten Lac Leman erstrahlen. Salon-Wetter, wie es sich die Schaulustige Besucherschar des 38. ... (Global Press)

