Celgene (WKN:881244) hat im Jahr 2015 7,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um den vielversprechenden Multiple-Sklerose-Kandidaten Ozanimod zu erwerben. Dann raste das Unternehmen mit Ozanimod durch die Phase-3-Studien und legte der FDA vor.



Am Dienstag nach Börsenschluss erfuhren wir, dass Celgene möglicherweise zu schnell gehandelt hat. Die FDA hat den Zulassungsantrag von Ozanimod mit einem Ablehnungsbescheid zurückgeschickt, in dem sie auf unzureichende Informationen in den Abschnitten "Nichtklinische und klinische Pharmakologie" verweist. Dies verzögert eine mögliche Markteinführung des Medikaments und markiert einen weiteren Rückschlag für das Unternehmen.

Neue Indikationen im Visier

Celgene ist Marktführer bei Medikamenten zur Behandlung des Multiplen Myeloms, einer tödlichen Form von ...

