FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 159,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 0,627 Prozent.

Am Markt wurde die Entwicklung mit dem Ausgang der italienischen Parlamentswahl begründet. Diese brachte keine klaren Regierungsmehrheiten bei deutlichen Stimmengewinnen populistischer Parteien. Gegen den Trend in der Eurozone stiegen die Renditen italienischer Anleihen um drei Basispunkte auf 1,986 Prozent. Insgesamt hielten sich die Kursgewinne jedoch in Grenzen.

Bankvolkswirt äußerten sich zumeist ähnlich über die Wahlausgang in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. "Nach dieser Wahl erwarten wir langwierige Verhandlungen, die zu erhöhter Volatilität italienischer Anlagen führen können", sagte Matteo Ramenghi, Investmentchef für Italien bei der schweizerischen Großbank UBS. "Eine breit aufgestellte große Koalition würde an den Märkten gut ankommen, da sie politische Stabilität und fiskalische Disziplin bedeuten würde. Neuwahlen dagegen würden die Unsicherheit verlängern und auf italienischen Anlagen lasten."/jsl/das

ISIN DE0009652644

