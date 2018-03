Für die Aktien der italienischen Banken geht es nach der Italien-Wahl kräftig nach unten. Das freut Bridgewater-Gründer Ray Dalio. Er verdient Millionen.

Wenn es an den Börsen kräftig ruckelt, kommt die Stunde der Leerverkäufer. Für den wohl mächtigsten unter ihnen - Ray Dalio - markiert die Italien-Wahl nun den Zahltag. Denn: Aktien italienischer Banken gehören zu den Werten, deren Niedergang der Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater erwartet hat.

Und genau für die geht es kräftig nach unten seit bekannt wurde, dass der Anführer der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, mehr als 30 Prozent der Stimmen für seine Partei gewinnen konnte.

So verloren die Aktien von Intesa Sanpaolo am Montag gut 2,3 Prozent. Unicredit-Papiere rutschten 2,6 Prozent ab, Aktien von UBI Banca büßten 4,7 Prozent ein und die Anteilsscheine von Banca popolare dell'Emilia Romagna verloren sogar über sieben Prozent. Die Bankenwerte haben eines gemeinsam: Sie alle befinden sich im Leerverkaufsportfolio von Bridgewater.

Denn während sich in Italien die Kandidaten am rechten und linken politischen Spektrum in Stellung brachten, stimmte sich auch Dalio auf die Wahl in Südeuropa ein. Am vergangenen Freitag - unmittelbar vor den Parlamentswahlen - stockte Bridgewater seine Shortwetten gegen die Krisenbank Intesa Sanpaolo, gegen den italienischen Energiekonzern Eni sowie gegen die Fineco Bank auf, zeigen die Daten des italienischen Handelsregisters.

Insgesamt hat Dalio seit Mitte Februar Short-Positionen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro ...

