BOCHUM (dpa-AFX) - Beim größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia steht ein Wechsel auf der Position des Finanzvorstands an. Amtsinhaber Stefan Kirsten wolle auf eignen Wunsch das Unternehmen mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 verlassen, teilte der Konzern am Montag mit. Helene von Roeder soll dann für Finanzen zuständig sein.

Kirsten ist seit dem Januar 2011 Mitglied des Vorstandes von Vonovia. In den vergangenen Jahren ist Vonovia vor allem durch Übernahmen von Konkurrenten wie Gagfah, Süddeutsche Wohnen (Südewo) und Franconia stark gewachsen und schaffte 2015 als erster Immobilienkonzern den Einzug in den Dax .

Zuvor hatte Vonovia bekannt gegeben, dass der ehemalige Co-Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, künftig den Aufsichtsrat leiten soll. Der Manager solle das Amt ebenfalls im Anschluss an die Hauptversammlung übernehmen und damit die Nachfolge von Edgar Ernst antreten./stk/das

