Bonn (ots) - Was läuft falsch in Europa? Italien hat gewählt und obwohl die Regierungsbildung schwierig wird, ist eins klar: Im neuen italienischen Parlament werden Europaskeptiker die Mehrheit haben. Sogar ein Referendum zum Verbleib Italiens in der EU könnte zur Abstimmung kommen. Ein fatales Signal Richtung Brüssel.



In immer mehr EU-Mitgliedstaaten gewinnen die EU-Gegner an Boden. Muss die EU um ihre Stabilität fürchten? Wird Rom auf Konfrontationskurs zu Brüssel gehen? Wie muss die EU auf die Verdrossenheit ihrer Bürger reagieren? Anke Plättner diskutiert darüber mit Isabell Hoffmann (Bertelsmann Stiftung) und Eric Bonse (freier Journalist, Brüssel).



http://ots.de/pU573v



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de