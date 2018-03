cnPilot Enterprise e430W bietet 802.11ac Wave-2-Konnektivität für Hotels



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, (http://www.cambiumnetworks.com/) ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, hat heute den neuen cnPilot e430W (https ://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/802-11ac-cnpilot-enterprise- indoor-wi-fi/), einen in der Cloud verwalteten, wandmontierten WLAN-Enterprise Access Point vorgestellt. Der Access Point unterstützt den 802.11ac Wave-2-Standard und eignet sich am besten für die Bereitstellung von Konnektivität in Hotels, Resorts und Mehrfamilienwohnanlagen (Multi Dwelling Units, MDU). Der wandmontierte Access Point ist mit mehreren GigE-Ports ausgestattet, um den Netzwerkzugang über WLAN und kabelgebundenen Port über verwaltete Portale zu ermöglichen.



"Hotels und MDUs (https://www.cambiumnetworks.com/industry/hotel-wi-fi-solutions/) haben eine hohe Nachfrage nach zuverlässiger Konnektivität, und der e430W ermöglicht die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen", sagte Drew Lentz, Mitbegründer von Frontera Consulting (http://www.gofrontera.com/). "Das System bietet erstklassige Leistung zu einem sehr günstigen Preis. Von einem einzigen optisch ansprechenden Gerät aus kann ein Hotel seinen Kunden WLAN-Zugang, kabelgebundenen Zugang zu IPTVs und VoIP-Verbindungen zu Telefonen im Zimmer bieten."



Die Funktionen des cnPilot e430W umfassen:



- Dual-Band 802.11ac Wave 2-Standard mit 2x2 MU-MIMO-Technologie - BLE-Funktechnik, um präsenzbasierte Dienste zu ermöglichen - Vier Gigabit Ethernet (GigE)-Ports zum Anschluss von verkabelten Clients wie PCs und IPTV - Ein PoE-Ausgang für die Stromversorgung des IP-Telefons im Raum - Pass-Thru-Ports für den Anschluss von älterem Zubehör wie herkömmlichen Telefonen oder Ethernet-gesteuerten kabelgebundenen IP-Clients - Manipulationssichere Bereitstellungsoptionen



"Der in der Cloud verwaltete e430W ist ein Access Point im Zimmer mit allen Funktionen, der den steigenden Anforderungen gerecht wird, die Hotelgäste heutzutage an WLAN-Systeme stellen", sagte Puneet Batta, Senior Director Engineering bei Cambium Networks.



"Die Cloud-Plattform cnMaestro (https://www.cambiumnetworks.com/products/management/cnmaestro/) bietet Lösungsanbietern von Gastronomieanwendungen (Hospitality Solution Providers, HSP) Zugang zu APIs, integrierten anpassbaren Gastzugriffsfunktionen, Funktionen für soziale Anmeldung und Zahlungsgateways", sagte Rad Sethuraman, Vizepräsident für Produktlinienmanagement bei Cambium Networks. "Diese Funktionen bieten einen Mehrwert, da es für Hotels dadurch einfacher denn je ist, ihre WLAN-Netzwerke zu monetisieren, während sie ihren Gästen mit Selbstvertrauen betreuen."



Die MSP-Funktionen (https://www.cambiumnetworks.com/industry/managed-service-providers/) von cnMaestro umfassen:



- Mandantenfähige Architektur - Rollenbasierter Multi-Administrations-Netzwerkzugriff - Möglichkeit, kunden- bzw. hotelspezifische Splash- oder Landing-Pages zu erstellen - APIs für die enge Integration mit Umgebungslösungen, einschließlich Property-Management-Systemen, Gastzugangs- und Analytik-Lösungen - Zero-Touch-Bereitstellung - Fehlerbehebungstools einschließlich AP-Überwachung mit Remote-Scans - Dashboard-Ansichten mit Alarmen - Bestandsverwaltung



Der e430 ergänzt die WLAN-Access-Points e410 und e600 Indoor (http s://www.cambiumnetworks.com/products/wifi/802-11ac-cnpilot-enterprise -indoor-wi-fi/) sowie den e500 Outdoor (https://www.cambiumnetworks.c om/products/wifi/802-11ac-cnpilot-enterprise-outdoor-wi-fi/), um eine komplette WLAN-Lösung für Gastgewerbe- und MDU-Netzbetreiber bereitzustellen. Dabei wird alles von cnMaestro verwaltet.



Cambium Networks veranstaltet ein Live-Webinar zur Präsentation des neuen wandmontierten Anschlusses e430W. Die kostenlose Veranstaltung findet am Dienstag, den 13. März, um 11.00 Uhr (US Central Time) statt. Melden Sie sich für das Webinar hier an (https://register.gotowebinar.com/register/8189981028142383361).



Informationen zu Cambium Networks



Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter von WLAN-Lösungen, die Verbindungen aufbauen, wo es bislang keine gab - zwischen Menschen, Orten und Dingen. Durch sein Portfolio zuverlässiger, skalierbarer und sicherer Plattformen für drahtlose Schmal- und Breitbandverbindungen ermöglicht Cambium Networks es allen Dienstanbietern und industriellen, gewerblichen sowie staatlichen Netzbetreibern, eine günstige, zuverlässige, hochleistungsfähige Netzversorgung aufzubauen. Das Unternehmen verfügt derzeit über Millionen von WLAN-Komponenten, die in tausenden Netzwerken in 147 Ländern im Einsatz sind. Cambium Networks mit Hauptsitz in der Nähe von Chicago und Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, Großbritannien und Indien wickelt seinen Vertrieb über eine Reihe zuverlässiger globaler Vertriebspartner ab. www.cambiumnetworks.com.



