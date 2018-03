Mainz (ots) -



Live, online, barrierefrei: Knapp zwei Wochen nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang stehen an selber Stelle die Behindertensportler vom 9. bis 18. März 2018 im Fokus der Berichterstattung von ZDF und ARD.



Den Auftakt macht das ZDF mit der Live-Übertragung der Eröffnungsfeier der Paralympics am Freitag, 9. März 2018, ab 11.50 Uhr - kommentiert von Moderator Yorck Polus und dem langjährigen ZDF-Experten Matthias Berg. "Paralympics live" im ZDF heißt es auch an den folgenden vier Wettkampftagen bis einschließlich Dienstag, 13. März 2018. Die ARD übernimmt die weitere Berichterstattung ab Mittwoch, 14. März 2018.



Das ZDF überträgt rund 30 Stunden live aus Pyeongchang. Durch die Zeitverschiebung beginnen die Wettbewerbe um 1.30 Uhr deutscher Zeit (9.30 Uhr Ortszeit). Je nach Wettbewerbsverlauf wird bis 9.00 Uhr morgens übertragen. Wer das Live-Angebot in der Nacht nicht nutzen kann, dem bietet sich am Folgetag in der Highlight-Sendung "ZDF Paralympics extra" zur deutschen Mittagszeit oder am Nachmittag ein umfassendes Informationsangebot. Yorck Polus und Matthias Berg präsentieren die sportlichen Höhepunkte und Entscheidungen des Wettkampftages. Darüber hinaus begrüßen sie Athleten und Gäste zum Gespräch im Studio.



Auf dem Paralympics-Programm des ZDF stehen schwerpunktmäßig die Schneewettbewerbe - Ski alpin, Snowboard, Ski nordisch, Biathlon - sowie die Spiele des deutschen Curling-Teams. Dazu kommen Übertragungen vom Schlitten-Eishockey.



Barrierefreiheit wird großgeschrieben. Neben Audiodeskription für Menschen mit Seheinschränkungen und dem Untertitelungsangebot steht bei den Paralympics 2018 erstmals ein besonderer Service zur Verfügung: Die Tageszusammenfassungen der sportlichen Höhepunkte werden bei ARD und ZDF als Livestream auf den jeweiligen Online-Seiten in Gebärdensprache für Hörbehinderte angeboten - im Zweiten unter paralympics.zdf.de. Dort finden sich zudem weitere Informationen rund um die Spiele und die ZDF-Berichterstattung aus Pyeongchang.



Das sportliche Geschehen spielt sich an denselben Wettkampfstätten ab wie bei den Olympischen Winterspielen: Ski alpin und Snowboard im Jeongseon Alpine Centre, Biathlon und Langlauf im Alpensia Biathlon Centre, Curling und Schlitten-Eishockey im Küstenort Gangneung. Rund 670 Athleten und Athletinnen messen sich in den verschiedenen Disziplinen bei insgesamt 80 Medaillenentscheidungen - acht mehr als in Sotschi 2014.



