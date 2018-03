NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag im Nachmittagshandel ihre Gewinne ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Mittag 65,61 US-Dollar und damit 1,26 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 1,33 Cent auf 61,59 Dollar.

Für Auftrieb sorgten laut Händlern Meldungen, wonach die Förderung im größten Ölfeld Libyens gestoppt worden sei. Die libysche Rohölproduktion sei zwar noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie sich vor dem schweren Bürgerkrieg befunden habe. Allerdings habe sich die Förderung zuletzt zumindest etwas erholt und damit an Bedeutung gewonnen. Am Abend meldete die nationale libysche Ölgesellschaft, dass das Ölfeld seine Produktion wieder aufgenommen habe. Die Ölpreise legten dennoch weiter zu.

Libyen war wie Nigeria von der Fördergrenze, die das Ölkartell Opec zusammen mit anderen großen Förderern wie Russland installiert hatte, zunächst ganz ausgenommen. Für 2018 haben die beiden Länder aber zugesagt, ihre Produktion nicht über das Niveau von 2017 hinaus zu erhöhen.

Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) werden die USA in den kommenden Jahren den Ölmarkt dominieren und eine Herausforderung für die Opec-Staaten darstellen, die an höheren Ölpreisen interessiert sind. Bis 2020 werde das Angebot an US-Öl 80 Prozent der zusätzlichen Nachfrage ausgleichen, heißt es in dem Bericht./jsl/das

AXC0258 2018-03-05/18:12