ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der Talfahrt der vergangenen Sitzungen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag zu einer klaren Erholung aufgeschwungen. Allerdings gab es mahnende Stimmen, die von einer rein technisch bedingten Bewegung sprachen. Denn fundamental habe sich kaum etwas geändert, es drohe noch immer ein von US-Präsident Donald Trump initiierter Handelskrieg globalen Ausmaßes. Trump hatte am Wochenende noch einmal nachgelegt und europäischen Automobilproduzenten mit Einfuhrzöllen gedroht. Dazu gesellte sich neben dem protektionistischen Säbelrasseln von Trump auch noch ein Wahlergebnis in Italien, das eine Regierungsbildung ziemlich schwierig gestaltet. Immerhin kam diese in Deutschland entscheidend voran.

Der SMI gewann 2,1 Prozent auf 8.808 Punkte, nachdem der Leitindex in der Vorwoche noch 4,2 Prozent eingebüßt hatte. Alle Indexwerte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 52,69 (zuvor: 67,93) Millionen Aktien.

Etwas Unterstützung kam vom Devisenmarkt, wo der Euro am Nachmittag zum Franken deutlich anzog. Zudem drehte die Wall Street am Nachmittag in Plus und verlieh auch europäischen Aktien neuen Schub. An der Spitze des Tableaus standen Lafargeholcim mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent. Der Titel des Baustoffherstellers hatte aber am Freitag in Reaktion auf schwache Geschäftszahlen auch schwer gelitten. Die Analysten von Bryan Garnier hielten es für denkbar, dass Anleger die neue Wachstumsstrategie honorierten.

Swatch legten um 2,5 Prozent zu. Laut den UBS-Analysten sollte der Wert von einer Erholung der Nachfrage profitieren. Zudem dürfte sich die Ertragskraft des Uhrenherstellers 2018 verbessern. Adecco zogen um 1,4 Prozent an. JP Morgan hatte die Aktien des Arbeitsmarktdienstleisters trotz gesenkter Schätzungen der Analysten zum bevorzugten Sektorwert auserkoren.

March 05, 2018 11:45 ET (16:45 GMT)

