Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) - Diskussion

Bereits bei Sitzung 3 der Expertenrunde im vergangenen Jahr diskutierten wir sehr ausführlich über das Thema AFDD - umgangssprachlich Brandschutzschalter genannt . Die inzwischen vollzogene Markteinführung von AFDDs wurde begleitet von einer ganzen Reihe normativer Aktivitäten sowie eines Einspruches des AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen). Alle diese Aktivitäten hatten zum Ansatz, entweder Fehlanwendungen bzw. Fehlinterpretationen hinsichtlich des Einsatzes von AFDDs zu korrigieren oder sogar den Einsatzbereich von AFDDs in der Praxis einzuschränken.

Die Verlautbarung zur DIN VDE 0100-420 von November 2017 hatte ein AMEV-Papier schon aufgegriffen, das unter dem Titel »Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) in öffentlichen Gebäuden: Information zur DIN VDE 0100-420:2016-02, Abschnitt 421.7 und Anwendungsempfehlung« im Mai 2017 veröffentlicht wurde. Die Verlautbarung des DKE ist zu finden unter www.dke.de - Normen + Standards - Verlautbarungen + Mitteilungen - Installationstechnik, Anlagen, Geräte und Maschinen - Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 Abschnitt 421.7. Wie ist nun der Stand der Dinge einzuschätzen?

Hörmann: »Es kommt demnächst eine Berichtigung zum Beiblatt 1 von DIN VDE 0100-420. Diese Berichtigung soll später mal als Vorwort in die nächste Ausgabe der DIN VDE 0100-420 einfließen.«

Hier ein Auszug aus diesem Entwurf: »In Zusammenhang mit den Anforderungen in DIN VDE 0100-420:2016-02; Abschnitt 421.7 zum Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) zum »Schutz gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in Endstromkreisen bis 16?A Bemessungsstrom« werden im Nationalen Vorwort als Hilfe für die Anwendung der Norm folgende Hinweise aufgenommen.

1) Von den Anforderungen kann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise das vorgesehene Schutzziel »Vermeidung der Entstehung eines Brandes durch Fehlerlichtbogen« erreicht und auf Basis einer Risikobeurteilung ein anderer mindestens gleichwertiger Schutz sichergestellt wird. Für öffentliche Gebäude hat der Arbeitskreis Maschinen und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) eine Ergänzung »Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD)« zur AMEV-Empfehlung »EltAnlagen 2015« veröffentlicht. (…)

8) Mit dem Verweis auf 422.4 werden Räume und Orte mit brennbaren Baustoffen angesprochen. Hieraus ergibt sich keine pauschale Anforderung, Holzhäuser mit Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) auszustatten, sondern nur dann, wenn sie hauptsächlich aus brennbaren Baustoffen hergestellt sind. Die Klassifizierung der verwendeten Baustoffe bezüglich ihrer Brennbarkeit obliegt dem Hersteller des Holzhauses. (…)«

Callondann: »Für feuergefährdete Betriebsstätten ist die AFDD unzweifelhaft einzusetzen. Der AMEV beschäftigt sich übrigens nicht mit feuergefährdeten Betriebsstätten.

In der zuvor genannten Berichtigung steht also drin, dass es dieses AMEV-Papier gibt. Insbesondere wird darin betont, dass es immer von Vorteil ist, eine Risikoanalyse durchzuführen. Ich habe für mich persönlich die Risikoanalyse einmal durchgespielt für eine Grundschule und einen Kindergarten. Im Zuge dessen kam ich zum Ergebnis, dass eher die Grundschule einen Bedarf an AFDDs hat - weil die Grundschule z.?B. mehrere Etagen hat -, während der Kindergarten eher weniger Bedarf aufweist. Das finde ich aber logischer, als es vorher in der Norm stand. Es gab da immer schon die Diskussion: AFDDs in Kindergärten ja, aber was ist denn mit den Grundschulen? Die Kinder werden heute mit fünf Jahren eingeschult. Es gibt Horträume usw. Das Thema Schulen ist man zwar bei der DKE-Verlautbarung umgangen, aber die Risikoanalyse bietet dem Planer die Möglichkeit, z.?B. Schulen und Kindergärten miteinander zu vergleichen. Es gibt bei der AMEV auch ein paar Beispiele, die als nicht praxisgerecht erscheinen.«

Bonhagen: »Es gibt da eine Einstufungstabelle, die an einigen Stellen statt mit Werten nur mit 1,X ausgefüllt wurde. Da fehlen offensichtlich die genauen Werte, die der Anwender wahrscheinlich selbst festlegen soll. Bei den Beispielen des AMEV wird dann mit recht willkürlich gewählten Werten, im Zweifelsfall einfach 1,0 gerechnet, so dass das Ergebnis ein wenig konstruiert wirkt. Aber der Ansatz ist dennoch nachvollziehbar und geht schon in die geeignete Richtung.«

Ich möchte hier mal hinweisen auf das von Herrn Callondann beantwortete Praxisproblem »Brandschutzschalter in Schulen«, siehe »de« 1-2.2017. Dort hat er das Problem sehr überzeugend erklärt. »Kinder in Kindergärten und Grundschulen unterliegen einem besonderen Risiko im Falle einer Evakuierung, ...

