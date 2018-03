London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag Stück für Stück zugelegt. Anleger waren zum einen beruhigt, dass mit dem Ja der SPD-Basis zur Grossen Koalition der Weg zu einer Regierung in Deutschland frei ist. Zum anderen blieben negative Überraschungen bei der Parlamentswahl in Italien weitgehend aus. Den letzten Schub gaben dann positive Konkunkturdaten aus den USA: Dort hatte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...