Tagesausblick für 6.3.: DAX zurück über 12.000. Auto- und Techaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche und dem schwachen Auftakt die die neue Woche griffen sich viele Investoren an Herz und nutzten die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg. Mit der Zustimmung zur GroKo besteht in Deutschland wieder Planungssicherheit. Unterstützung gab es zudem von der Wall Street. Das Wahlergebnis in Italien wurde derweil ausgeblendet.

Der Euro/US-Dollar-Kurs arbeitet sich weiter an die Widerstandsmarke von 1,235 US-Dollar. Wird das Level überwunden hat der Wechselkurs aus technischer Sicht Luft bis 1,25 US-Dollar.

Morgen stehen einige Unternehmensdaten und die Verbraucherpreise aus Deutschland im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Nach einem Kursrutsch zu Handelsbeginn zeigten sich viele Investoren nach der sechsmonatigen Hängepartie doch erleichtert und quittierten die neue GroKo mit Kursaufschlägen. Vor allem die beiden Versorger E.On und RWE - die großen Verlierer der zurückliegenden Monate - konnten im Tagesverlauf überdruchschnittlich stark zulegen. Die gute Stimmung bei den US-Techaktien war auch bei den hiesigen Werten zu spüren. Neben Aixtron, Dialog Semiconductor konnte vor allem Siltronic ein kräftiges Plus verbuchen. Beim Waferhersteller überzeugten sowohl die guten Zahlen für 2017 als auch der Ausblick auf 2018. AXA plant derweil eine Milliardenübernahme in den USA. BASF hat Interesse am Saatgutgeschäft von Bayer. Schwach präsentierten sich erwartungsgemäß - nach den Drohungen der USA - die Automobilwerte BMW, Daimler und VW. Am Donnerstag öffnet der Genfer Autosalon seine Tore.

Morgen werden unter anderem Evonik, Thales und Vonovia Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. SAP lädt zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreise, Februar

USA - Auftragseingang Industrie, Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.090/12.340/12.410/12.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.730/11.930/12.000 Punkte

Der DAX sackte kurz vor Handelsbeginn auf zeitweise 11.730 Punkte ab. Im weiteren Tagesverlauf verbesserte sich der Index zusehends und schielt zum Handelsschluss über die Widerstandsmarke von 12.090 Punkten. Gelingt es diese Marke signifikant zu überwinden besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.340 Punkte. Kippt der Index unter 12.000 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 11.500/11.930 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 5.1.2018 - 5.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 6.3.2012 - 5.3.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

