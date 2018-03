(Technische Wiederholung.)

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag Stück für Stück zugelegt. Anleger waren zum einen beruhigt, dass mit dem Ja der SPD-Basis zur Großen Koalition der Weg zu einer Regierung in Deutschland frei ist. Zum anderen blieben negative Überraschungen bei der Parlamentswahl in Italien weitgehend aus. Den letzten Schub gaben dann positive Konkunkturdaten aus den USA: Dort hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Februar weniger stark eingetrübt als befürchtet.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss 0,92 Prozent höher bei 3355,32 Punkten. Er war in der Vorwoche noch um rund dreieinhalb Prozent nach unten gerauscht. Auch der Montagmorgen sah zunächst trübe aus angesichts des Handelskonflikts mit den USA. Dann jedoch wendete sich das Blatt. Der französische CAC-40 gewann 0,60 Prozent auf 5167,23 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,65 Prozent auf 7115,98 Punkte./das/la

