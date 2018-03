Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf vom Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag in einer kräftigen Erholungsbewegung deutlich zugelegt. Der unklare Wahlausgang der italienischen Parlamentswahlen stellte keinen Belastungsfaktor dar, zugleich war das "Ja" der SPD-Basis zur einer großen Koalition mit der CDU/CSU nur eine Randnotiz. Die Anleger hoffen wohl vielmehr, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt keine größeren Ausmaße annehmen wird. Am Freitag hatte die Ankündigung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium das Sentiment schwer belastet. Im Handel rechnet man mit volatilen Zeiten. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 12.091 Punkte.

Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Auto-Importe ins Spiel gebracht, sollte die EU auf die von Washington auf den Weg gebrachten Strafzölle mit Gegenmaßnahmen reagieren. Die Analysten von Evercore sehen die deutschen Premiumhersteller BMW und Daimler als mögliche Verlierer von US-Zöllen, denn Limousinen und Sportwagen stünden dort hoch im Kurs. Den höchsten finanziellen Einfluss habe der US-Markt mit einem Anteil von 46 Prozent für Daimler, gefolgt von BMW mit einem Anteil von 35 Prozent, weit abgeschlagen sehen die Analysten VW mit nur 17 Prozent. BMW verloren 0,6 Prozent, Daimler 0,1 Prozent und VW 0,1 Prozent.

Healthineer-IPO spült weniger als gedacht in die Siemens-Kassen

Nicht belastet zeigte sich die Siemens-Aktie von den Entwicklungen um Healthineers. Die Medizintechnik-Tochter geht zwei Wochen vor Ostern an die Börse und das etwas abgespeckter als zunächst vermutet. Ab Dienstag können Investoren bis zu 150 Millionen Aktien zu je 26 bis 31 Euro zeichnen. Damit ergibt sich für das Unternehmen ein Börsenwert zwischen 26 und 31 Milliarden Euro. Analysten hatten Siemens Healthineers im Vorfeld eine Gesamtbewertung von bis zu 40 Milliarden Euro zugetraut. Die Siemens-Aktie gewann 1 Prozent.

Kräftig erholt zeigten sich RWE (+6 Prozent) und Eon (+4,4 Prozent). Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung die Rede, auch wurde auf die zuletzt wieder stark gefallenen Renditen an den Anleihemärkten verwiesen.

Margenausblick von Siltronic gefällt

Positiv kam der neue Ausblick von Siltronic an, der Kurs zog um 7,6 Prozent an. Während der Umsatzausblick im Rahmen der Erwartung lag, ist das Unternehmen bei der Gewinnmarge optimistischer. Die angekündigte Zahlung einer Dividende dürfte positiv für den Großaktionär Wacker Chemie sein, hieß es weiter. Wacker Chemie zogen um 2,4 Prozent an.

Dialog Semiconductor gewannen 7,1 Prozent an. Händler verwiesen auf Aussagen in der Zeitung "Euro am Sonntag". Demnach erwartet der Halbleiterhersteller, dass er auch in den kommenden beiden Jahren weiter kräftig für die iPhone-Geräte zuliefern wird.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 104,7 (Freitag: 123,5) Millionen Aktien im Wert von rund 4,23 (Freitag: 5,28) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und 5 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.090,87 +1,49% -6,40% DAX-Future 12.130,00 +1,77% -5,62% XDAX 12.134,35 +1,16% -5,65% MDAX 25.586,29 +1,43% -2,35% TecDAX 2.537,36 +2,21% +0,33% SDAX 11.849,94 +1,16% -0,31% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,70 8 ===

