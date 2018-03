Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag eine deutliche Erholungsbewegung nach den starken Verlusten der Vorwoche gezeigt. Der Leitindex SMI eroberte bis zum Mittag die Marke von 8'700 Punkten zurück; und in einem Schlussspurt nach der US-Börseneröffnung ging es in der Schlussauktion sogar über die 8'800-Punkte-Marke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...