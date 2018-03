DAX zeigt eine starke Reaktion, RWE & E.ON obenauf

Ein schwacher Start in den heutigen Montaghandel ließ bereits Böses erahnen, allerdings konnte sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) relativ schnell in die Gewinnzone kämpfen. Dabei stand der Kampf um die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke im Fokus.

Das war heute los. In der vergangenen Woche hatte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte einzuführen, zu Sorgen der Marktteilnehmer vor einem Handelskrieg geführt. Die Folge waren deutliche Kursverluste. Besonders rosig sah es am Montagvormittag auch nicht aus. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verlor zeitweise 0,7 Prozent an Wert und rutschte bis auf 11.830 Zähler ab. Offenbar glauben Anleger jedoch, dass die Marktreaktionen aus der Vorwoche übertrieben waren. Zudem besteht eine Restchance, dass es doch nicht zu den angekündigten Zöllen kommt. Und natürlich wirkte die Zustimmung der SPD-Mitglieder zur großen Koalition befreiend. Nach langer Zeit kann die Hängepartie in der deutschen Politik beendet werden.

