Liebe Leser,

die Allianz hat sich in den vergangenen Tagen deutlich schwächer präsentiert. Nun aber nimmt die Aktie wieder Anlauf in Richtung früherer Tops und sogar auf 200 Euro, die wichtige runde Marke, an der sich ein massiver Aufwärtsmarsch realisieren lassen könnte. Im Einzelnen: Charttechniker hatten befürchtet, die Aktie könne in einen Abwärtstrend übergehen. Mit einem Aufschlag von nunmehr fast 2,0 % zum Auftakt in die neue Woche konnte die Aktie diese Befürchtung in alle Winde ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...