5. März 2018 - Heute Nacht wurden die 90. Academy Awards vergeben. Mit Guillermo del Toros "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" und Martin McDonaghs "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gewannen die großen Favoriten ihre verdienten Goldjungen. Sky wird diese Filme und zahlreiche weitere Oscar-Gewinner als exklusive TV-Premiere auf Sky Cinema zeigen.



Guillermo del Toro war der Gewinner des Abends: Oscar als bester Film und für die beste Regie! Für sein wunderbares Kinomärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers", das auch noch Preise für die beste Filmmusik und das beste Produktions-Design gewann. Auch das Team des Dramas "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" konnte feiern: Die Oscars für Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin und Sam Rockwell als bester Nebendarsteller. Für "Die dunkelste Stunde" gewann Gary Oldman als bester Hauptdarsteller endlich seinen ersten Oscar! Dazu gewann der Film einen Preis für das Makeup und Hairstyling. Ein weiterer längst verdienter Goldjunge ging an den zuvor bereits 13 Mal nominierten Kameramann Roger Deakins für "Blade Runner 2049", der auch für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet wurde.



Christopher Nolans Kriegsmeisterwerk "Dunkirk" wurde mit drei Oscars im Bereich Schnitt, Ton und Tonschnitt geehrt. Für eine weitere Premiere sorgte der Überraschungshit "Get Out", der aktuell schon auf Sky Cinema zu sehen ist: Filmemacher Jordan Peele gewann als erster Afroamerikaner überhaupt den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Auch "Call Me By Your Name" (Bestes adaptiertes Drehbuch) und "Der seidene Faden" (Bestes Kostüm-Design) durften sich über eine Oscar freuen.



Die oscarprämierten Filme zeigt Sky Cinema als exklusive TV-Premieren im Laufe dieses und des kommenden Jahres. Den Familienhit "Coco - Lebendiger als das Leben!" - Oscar als bester Animationsfilm und für den besten Song - gibt's als TV-Premiere auf Disney Cinemagic.



Die prämierten Meisterwerke werden auch zeitlich und räumlich flexibel auf Sky Go und Sky On Demand sowie auf dem Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar sein.



"Dunkirk" und "Blade Runner 2049" sind aktuell bereits im Sky Store verfügbar. "Coco - Lebendiger als das Leben!" startet dort am 29. März. "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ab Mai, "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers", "Die dunkelste Stunde", "Call me By Your Name" und "Der seidene Faden" ab Juni im Sky Store.



