FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens AG hat sich dazu verpflichtet, sich nach dem Börsengang ihrer Medizintechniksparte ein halbes Jahr lang von keinen weiteren Anteile zu trennen. Die sogenannte Lockup-Periode endet 180 Tage nach dem ersten Handelstag der Siemens-Healthineers-Aktien, wie die Siemens-Healthineers AG in ihrem Börsenprospekt mitteilte. Der Handelsstart am Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol SHL wird derzeit für den 16. März erwartet.

Am Vortag hatte das Unternehmen die finanziellen Eckdaten für den größten deutschen Börsengang des Jahres mitgeteilt. Ab Dienstag können Investoren bis zu 150 Millionen Aktien der Siemens Healthineers AG zu je 26 bis 31 Euro zeichnen. Damit ergibt sich für das Unternehmen ein Börsenwert zwischen 26 und 31 Milliarden Euro.

Bei vollständiger Zeichnung aller angebotenen Aktien erlöst der Siemens-Mutterkonzern zwischen 3,90 Milliarden und 4,65 Milliarden Euro brutto. Healthineers fließt direkt kein Geld zu. Jedoch wird die in Erlangen ansässige Tochter erheblich entschuldet.

March 05, 2018

