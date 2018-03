Liebe Leser,

Siemens konnte am Montag minimal aufsatteln. Dies gilt unter charttechnischen Analysten als ein leicht positives Signal. So war zuvor befürchtet worden, dass die Aktie massiv nach unten durchgereicht werden könne. Vielleicht kommt es jetzt zu einem Turnaround. Im Detail: Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend, nachdem die Notierungen sowohl Unterstützungen bei 115 als auch 110 Euro unterschritten haben. Daraufhin galt es, die bisherigen Tiefpunkte zu verteidigen. ... (Frank Holbaum)

