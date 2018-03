WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hat Präsident Donald Trump von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium abgeraten. "Wir sind sehr besorgt über die Auswirkungen eines Handelskrieges und bitten das Weiße Haus, diese Pläne nicht weiterzuverfolgen", sagte Ryans Sprecherin, AshLee Strong, am Montag in Washington vor Journalisten.

Innerhalb der USA hatten schon zuvor vor allem Vertreter von Trumps konservativen Republikanern das Vorpreschen Trumps in der Zoll-Frage kritisiert. Der Schritt geht gegen die Grundphilosophie der Partei, das freie Spiel der Wirtschaftskräfte so wenig wie möglich zu beeinflussen und Zölle nur in begründeten Ausnahmefällen zuzulassen.

Industrievertreter hatten die Befürchtung geäußert, dass Stahl und Aluminium für die Weiterverarbeitung etwa in der Auto- oder Getränkeverpackungsindustrie deutlich teurer werden könnten. Dagegen hatten einige Demokraten die Zölle begrüßt./dm/DP/stk

