AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.355,32 +0,92% -4,24% Stoxx50 2.972,93 +1,09% -6,45% DAX 12.090,87 +1,49% -6,40% FTSE 7.115,98 +0,65% -8,04% CAC 5.167,23 +0,60% -2,74% DJIA 24.711,08 +0,71% -0,03% S&P-500 2.711,00 +0,73% +1,40% Nasdaq-Comp. 7.307,86 +0,69% +5,86% Nasdaq-100 6.861,37 +0,74% +7,27% Nikkei-225 21.042,09 -0,66% -7,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,55 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,59 61,25 +2,2% 1,34 +3,6% Brent/ICE 65,62 64,37 +1,9% 1,25 -0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,69 1.322,70 -0,2% -3,01 +1,3% Silber (Spot) 16,43 16,52 -0,6% -0,09 -3,0% Platin (Spot) 961,50 965,75 -0,4% -4,25 +3,4% Kupfer-Future 3,10 3,10 +0,1% +0,00 -6,0%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street präsentiert sich aktuell als ein äußerst undurchsichtiges Gebilde. Wie schon zum Wochenschluss zu beobachten, werden belastende Nachrichten irgendwann ausgeblendet und der Optimismus kehrt zurück. Doch so richtig schlüssige Argumente für die im Sitzungsverlauf ins Plus gedrehten Kursen sind eher rar. Denn die Befürchtungen über einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und den wichtigsten Partnern lassen zwar offensichtlich nach, doch hat US-Präsident Donald Trump neue Drohungen ausgestoßen. Diesmal könnten mögliche Strafzölle die europäischen Automobilhersteller treffen. Während Trump die Rhetorik weiter verschärft, drohen immer mehr Handelspartner der USA mit Gegenmaßnahmen. Zudem verknüpft Trump die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium nun mit der Neuaushandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta, womit der Druck insbesondere auf Kanada und Mexiko steigt. Doch genau das könnte die Taktik sein, um ein für die USA besonders vorteilhaftes Nafta-Abkommen aushandeln zu können, heißt es im Handel. Etwas Rückwind kommt von den Konjunkturdaten. Das Wachstum der US-Dienstleister ist zwar im Februar leicht zurückgegangen, wie der ISM-Sammelindex für die Geschäftsaktivität des Sektors zeigt. Volkswirte hatten einen noch niedrigeren Stand erwartet. Kurz zuvor hatte der Einkaufsmanagerindex des IHS Markit Instituts ein anderes Bild gezeichnet. Demnach sind die US-Dienstleister stärker in Schwung gekommen. In jedem Fall signalisieren beide Indizes Wachstum. Die geplante Übernahme von Qualcomm durch Broadcom zieht sich weiter in die Länge. Die US-Regierung hat Qualcomm angewiesen, seine für Dienstag angesetzte Hauptversammlung um 30 Tage zu verschieben. Washington braucht mehr Zeit, um das 117 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des Konkurrenten Broadcom für Qualcomm zu prüfen. Eine solche Intervention der Regierung ist allerdings höchst ungewöhnlich. Bislang hat Qualcomm das Übernahmeangebot der in Singapur ansässigen Broadcom zurückgewiesen. Broadcom hat sich deshalb in einer feindlichen Offerte direkt an die Anteilseigner gewandt. Für die Aktie von Qualcomm geht es um 1,1 Prozent nach unten, Broadcom verlieren 0,4 Prozent. XL Group haussieren dagegen um 28,8 Prozent. Die französische Axa schluckt den Wettbewerber für 15,3 Milliarden Dollar. Dermira brechen um 64 Prozent ein. Ein Präparat des Pharmakonzerns verfehlte wichtige Studienziele.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der unklare Wahlausgang bei den italienischen Parlamentswahlen hat Europas Börsen nicht belastet. Im Gegenteil: die Aktienmärkte erholten sich nach dem Abverkauf vom Freitag deutlich. Die Anleger hoffen wohl, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt keine größeren Ausmaße annehmen wird. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Auto-Importe ins Spiel gebracht, sollte die EU auf die von Washington auf den Weg gebrachten Strafzölle mit Gegenmaßnahmen reagieren. Evercore sieht die deutschen Premiumhersteller BMW und Daimler hier als mögliche Verlierer. BMW verloren 0,6 Prozent, Daimler und VW gaben um jeweils 0,1 Prozent nach. Schwächster Stoxx-Subindex war der der Versicherer. Er büßte 1,2 Prozent ein, maßgeblich gedrückt vom Minus bei Axa von 9,7 Prozent. Der Versicherungskonzern stärkt sein Schaden- und Unfallgeschäft mit dem Kauf der XL Group für 15,3 Milliarden Dollar. Allianz gewannen 2,1 Prozent. Händler sprachen von einer Erleichterungsrally, weil die XL Group an Axa fällt. Auch die Allianz sei an einem Kauf interessiert gewesen. Kräftig erholt zeigten sich RWE (+6 Prozent) und Eon (+4,4 Prozent). Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung die Rede. Positiv kam der neue Ausblick von Siltronic an, der Kurs zog um 7,6 Prozent an. Dialog Semiconductor gewannen 7,1 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen in der Zeitung "Euro am Sonntag". Demnach erwartet der Halbleiterhersteller, dass er auch in den kommenden beiden Jahren weiter kräftig für die iPhone-Geräte zuliefern wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:44 Fr, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,2329 -0,15% 1,2293 1,2308 +2,6% EUR/JPY 130,72 +0,21% 129,49 129,78 -3,4% EUR/CHF 1,1584 +0,14% 1,1519 1,1543 -1,1% EUR/GBP 0,8902 -0,49% 0,8918 1,1187 +0,1% USD/JPY 106,04 +0,41% 105,35 105,45 -5,9% GBP/USD 1,3847 +0,30% 1,3782 1,3768 +2,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA und das Ergebnis der italienischen Parlamentswahl haben am Montag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien gedämpft. Die US-Börsen hatten sich zwar am Freitag erholt und mit teils deutlicheren Gewinnen geschlossen, doch zeigen sich die Futures auf die US-Indizes am Montagmorgen mit negativen Vorzeichen, was die asiatischen Aktienmärkte ebenfalls belastet. Besser als die übrigen Märkte der Region hielt sich die Börse in Schanghai, die kurz vor Handelsschluss noch ins Plus drehte und um 0,1 Prozent höher schloss. Gesucht waren dabei Halbleiter- und Technologiewerte. Die chinesische Regierung hat ihr Ziel für das diesjährige Wirtschaftswachstum von 6,5 Prozent bekräftigt und rechnet mit einem Abbau des Haushaltsdefizits auf 2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Es sei das erste Mal seit 2012, dass China sein Defizitziel senke, merkt Hao Zhou, Volkswirt bei der Commerzbank, an. Für China stehe im kommenden Jahr der Abbau von Schulden an erster Stelle, so der Volkswirt. Der Markt könnte die Risiken einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung des Landes in diesem Jahr unterschätzt haben, fügt er hinzu. Die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium drückten in der ganzen Region die Aktien der Branchenunternehmen. Chalco verbilligten sich in Hongkong um 2 Prozent. In Tokio ging es mit Kobe Steel um 1,5 Prozent und mit Nippon Steel & Sumitomo Metal um 1,8 Prozent nach unten. Die Aktien der indischen Stahlhersteller JSW Steel, Tata Steel und Steel Authority of India büßten im Verlauf zwischen 3 und 5 Prozent ein. Unterdessen teilte China am Montag mit, dass es die Überkapazitäten im heimischen Stahlsektor in diesem Jahr um 30 Millionen Tonnen reduzieren wolle. Bei Kohle soll es eine Reduzierung um 150 Millionen Tonnen geben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler erwartet 2018 weiteres Wachstum im Bus-Geschäft

Der Autokonzern Daimler hat im vergangenen Jahr in der Bus-Sparte Absatz und Umsatz gesteigert und erwartet für 2018 weiters Wachstum. Die Sparte Daimler Buses setzte 2017 weltweit rund 28.700 Busse und Fahrgestelle ab, das waren 9,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um 4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, wie die Daimler AG mitteilte.

IPO/Lockup-Periode für Siemens bei Healthineers dauert 180 Tage

Die Siemens AG hat sich dazu verpflichtet, sich nach dem Börsengang ihrer Medizintechniksparte ein halbes Jahr lang von keinen weiteren Anteile zu trennen. Die sogenannte Lockup-Periode endet 180 Tage nach dem ersten Handelstag der Siemens-Healthineers-Aktien, wie die Siemens-Healthineers AG in ihrem Börsenprospekt mitteilte. Der Handelsstart am Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol SHL wird derzeit für den 16. März erwartet.

Vonovia nominiert Fitschen für Aufsichtsrat, soll Vorsitz übernehmen

Das Immobilienunternehmen Vonovia SE hat den ehemaligen Co-Chef der Deutschen Bank AG, Jürgen Fitschen, für den Aufsichtsrat nominiert. Die Hauptversammlung des Bochumer Unternehmens soll am 9. Mai über diesen Vorschlag abstimmen. Im Anschluss an die Hauptversammlung will der Aufsichtsrat ihn zu seinem Vorsitzenden wählen.

Vonovia verliert CFO nach HV, bestimmt Nachfolgerin

Der Immobilienkonzern Vonovia SE bekommt eine neue Finanzchefin. Chief Financial Officer Stefan Kirsten, 57, seit Januar 2011 im Amt, scheidet auf eigenen Wunsch nach der Hauptversammlung am 9. Mai aus, wie das Bochumer Unternehmen mitteilte. Mitte des Jahres wird Helene von Roeder, 47, die im Januar in den Vorstand berufen wurde, ihr Amt als Chief Financial Officer antreten.

Bünting wird nach Säureattentat kommissarisch Innogys CFO

Nach der Säureattacke auf Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther übernimmt Vorstandskollege Hans Bünting kommissarisch dessen Aufgaben. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage. Zuerst hatte das Handelsblatt über die Personalie berichtet. Bünting ist bisher für die erneuerbaren Energien bei der RWE-Ökostromtochter zuständig.

Apollo-Offerte bewertet Fair Value-REIT mit 117 Millionen Euro

Der Investor Apollo setzt das angekündigte Übernahmeangebot für das Immobilienunternehmen Fair Value-REIT in die Tat um. Wie Apollo mitteilte, lautet die Offerte auf 8,28 Euro je Aktie. Damit wird Fair Value, eine Tochter der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, mit knapp 117 Millionen Euro bewertet.

Polizei hat noch keine heiße Spur nach Säureangriff auf Innogy-Manager

Die Ermittler im Fall der Säureattacke gegen Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther tappen noch weitgehend im Dunkeln. Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal riefen am Nachmittag mögliche Zeugen auf, sich dringend bei den Behörden zu melden. "Bitte scheuen Sie sich nicht, der Polizei Beobachtungen mitzuteilen, die Sie eventuell zunächst für unwichtig erachtet haben", heißt es in der Pressemitteilung.

Regierung: Airbus soll verantwortungsvolle Entscheidungen treffen

Die Bundesregierung hat den Flugzeugbauer Airbus angesichts von Meldungen über geplante Stellenstreichungen allgemein dazu gemahnt, "verantwortungsvolle Entscheidungen" zu treffen. "Die Meldungen haben wir natürlich zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Wichtig sei, "dass das Unternehmen verantwortungsvolle Entscheidungen trifft und auch verantwortungsvoll mit den Standorten und Mitarbeitern umgeht."

Ein Viertel der Austrian-Flüge fallen wg Betriebsversammlungen aus

Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines werden am Dienstag und Mittwoch rund ein Viertel aller Flüge wegen Betriebsversammlungen im Zuge der laufenden Tarifgespräche ausfallen. Ein Austrian-Sprecher sagte, an den beiden Tagen seien 140 von 570 Flügen "vorsorglich aus dem Programm genommen worden". Er kritisierte das Vorgehen der Tarifpartner als "unüblich" und sieht es als eine Arbeitskampfmaßnahme.

USA prüft Broadcom-Offerte und ordnet Verschiebung von Qualcomm-HV an

Die US-Regierung hat den Chipkonzern Qualcomm angewiesen, seine für Dienstag angesetzte Hauptversammlung um 30 Tage zu verschieben. Washington braucht mehr Zeit, um das 117 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Konkurrenten Broadcom für Qualcomm zu prüfen. Eine solche Intervention der Regierung ist allerdings höchst ungewöhnlich.

Weitere NXP-Aktionäre dienen Qualcomm ihre Aktien an

Die Erhöhung des Übernahmeangebots für NXP trägt zarte Früchte: Qualcomm kann sich über weitere angediente Aktien freuen, ist aber vom Erreichen der Mindestannahmeschwelle noch weit entfernt. Die Annahmefrist für die insgesamt 44 Milliarden US-Dollar schwere Offerte wurde abermals verlängert.

Orange erweitert den Vorstand und ordnet Ressorts neu

Der französische Telekomkonzern Orange hat seinen Vorstand von bislang zwölf auf 15 Mitglieder erweitert. Der Schritt soll dazu beitragen, die Transformation des Konzerns zu einem Multi-Service-Anbieter zu beschleunigen. Da vier Vorstände das Gremium verlassen, berief die Orange SA sieben neue Mitglieder.

Xiaomi könnte schon 2018 in den US-Smartphonemarkt einsteigen

Der viertgrößte chinesische Smartphonehersteller Xiaomi will im Westen expandieren. Bereits in diesem Jahr könnte die Xiaomi Corp, die ihren Milliardenschweren Börsengang vorbereitet, mit dem Verkauf vom Smartphones in den USA beginnen. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren bereits großen Erfolg in Schwellenmärkten wie Indien und in Südostasien.

